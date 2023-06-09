Başkan Şimşek esnafla kahvaltıda buluştu

Gölbaşı İlçesi Koruma Geliştirme ve Turizm Derneği (GÖLDER) Başkanı Gürsel Demirci'nin ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltı programında Gölbaşı Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İsa Albut, Gölbaşı Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Yakup Sarıçiçek, Kırşehirliler Dernek Başkanı Mehmet Kanık ve Gölbaşılı esnaflar bir araya geldi. Üniversite öğrencileri ve turistler için ilçeyi ilgi odağı haline getirmek istediklerini belirten Başkan Şimşek, “Bulunmuş olduğumuz vaatlerin 4 yılda yüzde 98'ini yaptık. Bunları yaparken de sizlerden aldığımız desteklerle bunları yapabildik. Hepinize teşekkür ediyorum. Mogan Gölü'nü temizledik, 54 kilometre yürüyüş ve bisiklet yolu yapıyoruz. Amacımız esnafımızı da desteklemek” dedi.

“Dünyanın 38 ülkesinden turistler Gölbaşı'na geldi”

Yerel esnafın daha da gelişmesi için eylem planları gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Şimşek, “Bin öğrencimize ilçemizde hizmet veriyoruz. Hiç az bir sayı değil. Her sabah bin öğrenciyi taşıyoruz. Turizm açısından da nostaljik tramvay hazırladık. Tulumtaş mağaramıza dünyadan insanlar geliyor. 5 milyon yıl önce oluşuma başlamış bir mağara. Dünyada tek olan Uluslararası Bilardo Kompleksimizde dünya şampiyonaları düzenleniyor. Dünyanın 38 ülkesinden turistler Gölbaşı'na geldi. Oteller, lokantalar doldu. Taksi, dolmuş iş yaptı. Daha da gelecek. Esnafımıza da katkı oluyor. Otel, taksi, dolmuş, bakkal, market herkes iş yaptı. 365 günün 360'ında açık bir merkez. Üniversiteliler Caddesi projemiz bitmek üzere. 4 sinema salonu, 37 dükkan olacak. 1 milyar TL değeri var şu an oranın, hepimizin değeri. Tarım kenti diyoruz, oldukça modern ve temiz kurban alanı yaptık. Aynı zamanda burası fuar alanı. 2019'da yaptık, orası aynı zamanda toplanma alanı afet anlarında. Biz gelene kadar kurban kesim alanı yoktu. Orada Uluslararası Tarım Fuarı yaptık, 220 firma, 500 marka ile Gölbaşı'nın ismini duyurduk” ifadelerini kullandı.