Başkan Şimşek, İncek TOKİ sakinleri ile buluştu

Etap konutlarını ziyaret ederek site sakinleri ile bir araya geldi.

Site yöneticileri ve site sakinlerinin davetiyle İncek TOKİ Sosyal tesislerinde vatandaşlarla buluşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, belediye hizmetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Gölbaşı Merkez ve İncek bölgesinde yapılacak olan projeler hakkında bilgi veren Başkan Şimşek, TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşların belediye hizmetleri noktasında taleplerini ve beklentilerini dinledi. Talepleri tek tek not alan Başkan Şimşek “Sorunların çözümü noktasında imkanlarımız ölçüsünde var gücümüzle sorunların çözüme kavuşturulmasını sağlayacağız. İncek TOKİ konutlarında yaşayan her bir vatandaşımız bizim için çok değerlidir. Vatandaşlarımız yaşam alanlarında ne kadar mutlu ve huzurlu olurlarsa bizde o kadar mutlu ve huzurlu oluruz. Önceliğimiz vatandaş odaklı hizmet, bu anlamda hep birlikte güzel işler yapacağız, güzel kalıcı eserlere hizmetlere imza atacağız. Sorunları beraber el ele verip, hep beraber çözeceğiz” dedi.

Gölbaşı'nda yeni bir dönem

Tüm Gölbaşı merkezinin yeni bir ruh ve yeni bir mimari tasarımla yeniden tasarlanmasını amaçlayan Büyük Gölbaşı Merkezi Projesi (BGMP) hakkında da bilgi veren Başkan Ramazan Şimşek, “Kent meydanı ve sahil şeridinin inşası ile tüm Gölbaşı kesintisiz şekilde meydanına ve göl kenarına bağlanacak ve yürüyerek (taşıtlardan bağımsız olarak) her bir noktası kesintisiz gezilebilecek bir hüviyete kavuşacak. Eymir'den Millet Bahçesi'ne Millet Bahçesi'nden Mogan'a Mogan'dan Yumrutepe'ye, Sahil Parkından, Üniversiteler Caddesi'ne ve tüm Gölbaşı merkez sınırları, yürüyüş ve bisiklet yolları ile birbirine bağlanacak, bu durum Gölbaşı'nı bir cazibe merkezi haline getirecek” dedi.

9 etapta tamamlanacak olan projenin 3 yıllık bir sürede biteceğini de sözlerine ekleyen Şimşek, yeniden site sakinleri ile bir araya geleceğini belirtti.