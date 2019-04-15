Başkan Şimşek, sanayi Sitesi esnafıyla sabah kahvaltısında buluştu

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, sanayi esnafı tarafından hazırlanan kahvaltı programında konuştu. Başkan Şimşek, bu toplantıların sık sık tekrarlanacağını belirterek, "Hepinizden Allah razı olsun. Kapınızda, gönlünüzde daima açık. Sanayinin sorunlarını biliyoruz. Yapılması gerekenleri de biliyoruz. Biz seçimlerden önce de ziyaretinize geldik. Sizler elinizden geleni yaptınız. Şimdi bizde elimizden geleni yapacağız. Biz din, ırk,mezhep, siyaset gözetmiyoruz. 140 bin nüfuslu ilçemizde herkesin belediye başkanıyım. Amaç Gölbaşı hak ettiği yerde olsun. Sanayimiz hak ettiği yerde değil. Şimdi biz el ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz ve hep birlikte Gölbaşı'nı hak ettiği yere, sanayimizi hak ettiği yere getireceğiz. Bu sadece benimle olmaz. Sizlerinde gayreti ve samimiyeti ile birlikte olacak. El ele, gönül gönüle vereceğiz ve sanayimizi hak ettiği yerlere getireceğiz. Seçimlerde vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ederim. Her zaman başımın üstünde yeriniz var. Belediyemize her zaman gelebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Başkan Şimşek, program sonrasında sanayi esnafı ile hatıra fotoğrafı çekinerek, esnaf ziyaretinde bulundu.