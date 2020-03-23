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Başkan Şimşek sokakta gezen vatandaşları tek tek uyardı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilçe sokaklarında korona virüs uyarısı yaptı.


Gölbaşı'nda çeşitli incelemelerde bulunan ve belediye çalışmalarını denetleyen Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, sokakta karşılaştığı vatandaşları da evlerine dönme konusunda uyardı. Uyarılara aldırmayan ve sokakta gezen vatandaşlardan evlerine dönmelerini isteyen Başkan Şimşek, vatandaşlara, “Biz sizin için çalışıyoruz, siz evde kalın” dedi.


Virüsten korunmak için evden çıkmamanın önemini vurgulayan Başkan Şimşek, “Gölbaşılıların sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Ülke olarak zorlu bir süreçten geçtiğimiz bugünlerde vatandaşlarımızın yanındayız. Virüsten korunmak için vatandaşlarımızın evde kalmalarını istiyoruz” diye konuştu.

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