İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Şimşek: "Tüm halkımızın sosyal belediyecilik adına her anlarında yanlarında olup her türlü imkânı sağlamak için gayret ediyoruz”

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Belediyeciliğin asli görevlerinin yanı sıra ilçe sınırları içerisinde yaşayan tüm halkımızın, dezavantajlı birey ve ailelerimizin doğumdan ölüme sosyal belediyecilik adına her anlarında yanlarında olup her türlü imkânı sağlamak için gayret ediyoruz” dedi.


Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, göreve başlamasının birinci yılı nedeniyle açıklamalarda bulundu. Gölbaşı halkına teşekkür eden Şimşek, “Belediye yönetiminde, halkın katılımını sağlayarak kaynaklarını etkin, ekonomik ve verimli kullanıp Gölbaşı'nda yaşayan vatandaşlarımızın huzurunu ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla ve ‘100. Yılın Model Kenti Gölbaşı' vizyonuyla hareket ediyoruz.


Gölbaşı Belediyesi için 2019 senesi, önceki dönem başlanılan projelerimizi tamamlayarak yeni yatırımlara hız verdiğimiz ve sosyal projelerimizi güçlendirdiğimiz bir yıl oldu. Tüm faaliyetlerimizde ekonomik gücümüzü, toplumsal faydayı en geniş tabana yaymak ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için kullandık. Bunu yaparken de tasarruf ilkemizden ödün vermedik. Hesap sorulabilen ve hesap verebilen bir yönetim yapısı oluşturduk. Ortak akıl düsturunu ve bilimi, en gerçek yol gösterici olarak benimsedik” ifadelerini kullandı.


Sürdükleri çalışmalara işaret eden Şimşek, “Belediyeciliğin asli görevlerinin yanı sıra ilçe sınırları içerisinde yaşayan tüm halkımızın, dezavantajlı birey ve ailelerimizin doğumdan ölüme sosyal belediyecilik adına her anlarında yanlarında olup her türlü imkânı sağlamak için gayret ediyoruz. Bütün bu çalışmalarımızı, vatan sevgisiyle yoğrulmuş millete hizmet anlayışımızla, Gölbaşı'nda kurulmuş kentsel altyapıyı Cumhuriyet'in 100. Yılına hızla yaklaşırken atılması çok daha büyük adımların temeli olarak görüyoruz” açıklamasında bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.