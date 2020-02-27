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Başkan Şimşek: "Vatandaşımızın her zaman yanındayız"

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, düzenlediği halk gününde vatandaşlar ile kucaklaşarak, talep ve isteklerini dinledi.


Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, düzenlediği halk gününde vatandaşları makamında kabul ederek talep ve isteklerini dinliyor. “Halk günleri” kapsamında makamında misafirleri konuk eden Başkan Şimşek, Gölbaşılıların problemlerini dinliyor, problemlerin çözümüne ilişkin belediyenin ilgili birimlerine anında talimat veriyor.


Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek; “Göreve geldiğimiz günden itibaren ‘şeffaf' ve ‘ulaşılabilir' olmayı kendimize ilke edindik. Bu nedenle Gölbaşı Belediye Başkanlığı makamının kapılarını hemşehrilerimize sonuna kadar açık tuttuk, kapılarımızı vatandaşlarımıza sonu kadar açık tutmaya devam edeceğiz. Bir gelenek haline getireceğimiz ‘halk günlerini' çok önemsiyoruz. Vatandaşımızın taleplerini dinlemeye onların sorunlarını çözmeye devam edeceğiz" dedi.

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