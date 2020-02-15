Başkan Şimşek ve eşinin romantik dansı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, İncek Ek Hizmet Binası'nın açılış törenine birlikte katıldığı eşi Yeşim Şimşek ile dans etti. Şimşek çiftinin dansları davetliler tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

Gölbaşı Belediyesi bünyesinde yer alan içerisinde çeşitli müdürlüklerin bulunduğu İncek Ek Hizmet Binası, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine Belediye Başkan Ramazan Şimşek'in eşi Yeşim Şimşek'le yaptığı dans damga vurdu. Orkestranın çaldığı ‘Bir Şarkısın Sen' isimli şarkı ile dans eden ve birbirlerine karşı hissettikleri sevgiyi bir kez daha gözler önüne seren Başkan Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek'in bu romantik anlarına davetliler de tanıklık etti. Davetliler cep telefonlarıyla görüntüleyerek bu romantik anı ölümsüzleştirdi.