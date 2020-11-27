İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Şimşek ve GÖLDER heyeti Mogan'ı inceledi

Gölbaşı Koruma, Geliştirme ve Turizm Derneği (GÖL-DER) Başkanı Gürsel Demirci ve beraberindeki dernek yönetimi, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek i makamında ziyaret etti.

Zyaret sonrası Mogan Gölü'nde incelemelerde bulunan heyet, Başkan Şimşek'ten bilgi aldı.


Mogan Gölü çalışmaları hakkında bilgi veren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, göreve geldiği günden bu zamana kadar Mogan Gölü'nün temizlenmesi noktasında verdikleri büyük çabaların nihayet sonuçlandığını aktararak, “Şükür ki artık sona yaklaştık. Mogan'ımızın temizliği için İmbat gemisi Mogan'a indi. İmbat gemisine 3 temizlik gemisi daha eşlik ediyor. Haziran 2017'de başlayan temizlik çalışmalarıyla gölün yüzde 40'ı temizlendi. İkinci ihalede tamamlandı. Mogan'ımızın kaybedecek yılları kalmadı. Bizler de süreci takip etmeye devam edeceğiz. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.



“Dip çamuru tarımsal faaliyetlerde kullanılacak”


GÖL-DER Başkanı Gürsel Demirci ise, “Mogan Gölü'ndeki temizlik çalışmaları uzun bir aradan sonra tekrar başladı. Belediye Başkanımız Ramazan Şimşek'e uzun gayret ve çabaları için çok teşekkür ederim. 2. etap ve temizlik çalışmaları bugün itibarı ile başlamış durumda. İlçemize, Ankara'mıza hayırlı uğurlu olsun. 2. etap temizlik çalışmalarında çıkan 3 milyon metreküp dip çamuru da tarımsal faaliyetlerde kullanılacak” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.