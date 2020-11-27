Başkan Şimşek ve GÖLDER heyeti Mogan'ı inceledi

Zyaret sonrası Mogan Gölü'nde incelemelerde bulunan heyet, Başkan Şimşek'ten bilgi aldı.

Mogan Gölü çalışmaları hakkında bilgi veren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, göreve geldiği günden bu zamana kadar Mogan Gölü'nün temizlenmesi noktasında verdikleri büyük çabaların nihayet sonuçlandığını aktararak, “Şükür ki artık sona yaklaştık. Mogan'ımızın temizliği için İmbat gemisi Mogan'a indi. İmbat gemisine 3 temizlik gemisi daha eşlik ediyor. Haziran 2017'de başlayan temizlik çalışmalarıyla gölün yüzde 40'ı temizlendi. İkinci ihalede tamamlandı. Mogan'ımızın kaybedecek yılları kalmadı. Bizler de süreci takip etmeye devam edeceğiz. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

“Dip çamuru tarımsal faaliyetlerde kullanılacak”

GÖL-DER Başkanı Gürsel Demirci ise, “Mogan Gölü'ndeki temizlik çalışmaları uzun bir aradan sonra tekrar başladı. Belediye Başkanımız Ramazan Şimşek'e uzun gayret ve çabaları için çok teşekkür ederim. 2. etap ve temizlik çalışmaları bugün itibarı ile başlamış durumda. İlçemize, Ankara'mıza hayırlı uğurlu olsun. 2. etap temizlik çalışmalarında çıkan 3 milyon metreküp dip çamuru da tarımsal faaliyetlerde kullanılacak” dedi.