Başkan Şimşek'ten 23 Nisan kutlama mesajı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, TBMM'nin kuruluşunun 99. yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığı bir mesaj yayınladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 99'üncü yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Ramazan Şimşek, TBMM'nin kuruluşunun 99'üncü yıldönümünü kutladığı ve çocukların geleceğinden emin gençler olarak yetişmelerinin en büyük hedefleri olduğunu belirttiği mesajında şunları söyledi:

“99. Yıldönümünü de aynı heyecanla kutluyoruz”

“Milli iradenin resmen hayat bulduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 99'üncü yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ilk günkü heyecanıyla kutladığımızı belirtmek isterim. Milletin egemenliğini koruyacak olan meclisimizin açılışı, meclisin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Geleceğimiz olan çocuklarımızın bu mutlu günlerinde yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim. Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın, kendi başına karar verebilen, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmeleri en büyük hedefimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle milli iradenin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 99'üncü yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutlar, bugünlere gelmemizi sağlayan başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere canı pahasına vatanımıza hizmet etmiş olan bütün ecdadımızı saygıyla yad ederim.”