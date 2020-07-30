Başkan Şimşek'ten bayram mesajı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek yayınladığı mesajda Kurban Bayramı'nı kutladı.

“Bayramlar, dostlukların pekiştiği, mutlulukların ve paylaşımların çoğaldığı aylardır” diyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Bu sene salgın sebebiyle her zamankinden farklı bir Kurban Bayramı yaşayacak olsak da kucaklaşmalarımızı ve buluşmalarımızı ertelesek de biliyoruz ki gönüllerimizin birliği ile bu günleri aşacağız” ifadelerini kullandı.

Hayata geçen Kurban Pazarı alanı hakkında da bilgi veren Başkan Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gölbaşı Belediyesi olarak; içinde bulunduğumuz şartları göz önünde bulundurduk ve günde 240 kesim yapılabilecek olan 100 kurban çadırlı 100 bin metrekarelik Kurban Pazarı alanımızı vatandaşlarımız ile buluşturduk. Otomatik kesim sistemi ile helal kesim sağlanırken vatandaşlarımızın da ibadetlerini usule ve hijyene uygun ortamda kesmelerine zemin hazırladık. Kurban pazarları alanında sıklıkla karşılaşılan otopark sorununu da düşünerek bin araçlık alan kurduk. Aynı zamanda acil durumlar için de kurmuş olduğumuz acil helikopter pisti de hizmette olacak. Çocuklarımızı da unutmadık. Aileler kurbanlarını keserken, çocuklarında vakit geçirebileceği oyun alanı oluşturduk. Bayramda da sosyal mesafeleri azami ölçülerde korumak durumundayız. Tedbirlerimizi elden bırakmayalım. Sözlerimi Aziz Milletimizin ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek noktalıyor, yaşanan sıkıntılı günlerin geride kalmasını ve bütün hastaların şifa bulmasını temenni ediyorum."