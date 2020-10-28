Başkan Şimşek'ten Cumhuriyet Bayramı mesajı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek yayınladığı mesajında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

“97 yıl önce devralmış olduğumuz Cumhuriyet mirasımızı, aynı ruh ve bilinçle yaşatmaya, güzel vatanımızı, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetlerin ötesine taşımaya kararlıyız” ifadeleri ile sözlerine başlayan Başkan Şimşek “Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz genç nesillerin omuzlarında güçlenerek yücelecek ve ülkemiz muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkacaktır. Bu duygularla, bütün vatandaşlarımızın, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyor, en içten sevgi ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Kurtuluş Savaşı'nda omuz omuza çarpıştığımız Azerbaycan'a da selamlarını ileten Başkan Ramazan Şimşek, “İki devlet tek millet olduğumuz Azerbaycan'ımız a da buradan selam olsun. Hep bir olduk beraber olduk. Bu bayram hepimizin. Birlikte nice Cumhuriyetler göreceğiz. İlk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kahramanlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum” diyerek sözlerini noktaladı.