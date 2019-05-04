Başkan Şimşek'ten fırınlara şafak denetimi

Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleriyle beraber gece yarısı saat 04.00 sıralarında 10 adet fırına şafak denetimi yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Fırınlarda ekipler ekmek gramajı, sağlığa uygunluk, vergi levhası, hijyen eğitim sertifikalarını da kontrol etti. Ayrıca denetimlerde görülen eksiklikler için uyarı ve yasal işlemler yapıldı" dedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek denetimlerde yaptığı açıklamasında; "Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde amacımız Gölbaşılı vatandaşlarımızın huzurlu ve sağlıklı bir şekilde Ramazan ayını geçirmelerini sağlamak. Denetimlerimiz Ramazan ayı boyunca devam edecek. Periyodik olarak denetimlerimizi sürdüreceğiz. Bu konularda olumsuzluk varsa işletmeleri uyarıyor, yapılan denetimlerle aynı zamanda esnafımıza rehberlik yapıyoruz. Amacımız vatandaşların sağlıklı gıdalarla beslenmelerini sağlamaktır. Esnaflarımızdan isteğimiz, kendi sofralarında bir gıdayı nasıl görmek istiyorlarsa vatandaşa da onu üretip satsınlar. Amacımız ceza yazmak değil. Amacımız Gölbaşılı vatandaşlarımız en sağlıklı ve en hijyenik ortamlarda üretilen unlu mamullerin tüketmelerini sağlamak" diye konuştu.