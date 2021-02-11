Başkan Şimşek'ten Haberciler Sitesi'ne saha müjdesi

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, TRT Haberciler Sitesi'ne ziyarette bulunarak, site sakinleri ile bir araya geldi.

TRT Haberciler Sitesi sakinlerinin istek ve önerilerini dinleyen Başkan Ramazan Şimşek, geçtiğimiz yıl Gölbaşı'nda yapılan çalışmalardan bahsetti. 2021 planlamalarını da site sakinlerine aktaran Şimşek, “Sorunların çözümü noktasında var gücümüzle çalışıp isteklerin çözüme kavuşturulmasını sağlayacağız. Sizlerin de istekleri doğrultusunda site içerisinde bulunan basketbol sahası, halı saha ve 2 adet parkı yenileceğiz. Şimdiden hayata geçecek olan projelerimizin sizlere hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu'nun tadilat çalışmalarını yakından takip ettiğini ve spor salonunun içerisinin komple yenilendiğini söyleyen Şimşek, “Bin 330 metrekare parke ve yaklaşık 2 bin 300 metrekare çatı kaplamasının yenilenmesi, tribün koltuklarının tamamının değiştirilmesi, içerideki taban ve duvarlar komple yenilenerek modernize edilecek. Ayrıca dışarıda sentetik çim saha halısının tamamen Spor Genel Müdürlüğü standartlarına uygun olarak yenileneceğinin müjdesini vermek isterim. Yenilikler sonrası salonumuzu Gölbaşılı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” açıklamasında bulundu.