Başkan Şimşek'ten kar mesaisi

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, Ankara'da beklenen kar yağışı dolayısıyla kar küreme ekiplerini denetledi. Şimşek, tatlı ikramıyla ekiplerin yüzünü güldürdü.

Gölbaşılı vatandaşların kar yağışı sebebiyle mağdur olmaması için karla mücadele araçlarının ve ekiplerinin Gölbaşı sokaklarında 7/24 mesaiye hazır olduğunu belirten Başkan Şimşek, “Anlara Valiliğimizin ve Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün uyarıları doğrultusunda ekiplerimiz ile göreve hazırız. Gölbaşılı hemşerilerimizin mağdur olmaması için belediye ekiplerimiz ile gece gündüz demeden mesaideyiz. Canla başla vatandaşlarımızın huzur ve refahı için mücadele eden çalışma arkadaşlarımıza destek olmak için buradayız” dedi.

Gölbaşı için mesai kavramı gözetmeden çalışan Başkan Ramazan Şimşek, ekiplere tatlı ikramında bulundu, sohbet etti. Yolların durumunu analiz eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “9 kar küreme aracı, 5 greyder, 8 CSB aracı, 249 personel ve 33 araç ile Gölbaşılılara olumsuz hava koşullarında da hizmete hazırız. Kar yağışının sebep olabileceği buzlanmalara ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı bütün önlemlerimizi aldık” açıklamasında bulundu.

Ekiplerin karla mücadelesine vatandaşların da kendi önlemlerini alarak yardımcı olması gerektiğini söyleyen Başkan Şimşek, “Ekiplerimiz vatandaşlarımız için durmaksızın çalışırken, halkımızdan da kar lastiklerini takmalarını ve mutlaka yanlarında zincirleri olmadan yola çıkmamalarını rica ediyorum. Hem kendileri hem de sevdikleri için bütün vatandaşlarımızı tedbirli olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.