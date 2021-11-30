Başkan Şimşek'ten pazarcı esnafına iş gömleği

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Seğmenler Semt Pazarı'nı ziyaret edip, esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Ramazan Şimşek iş gömlekleri dağıtımı gerçekleştirdi.

Esnafa hayırlı işler temennisinde bulunarak onlarla sohbet eden Başkan Ramazan Şimşek, vatandaşlarla da kucaklaşıp istek ve önerilerini dinledi. Esnaf ve vatandaşlar da Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirip, çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Şimşek, “Hemşerilerimiz sağ olsunlar bizden desteklerini hiç esirgemediler. Esnafımız ile bir araya gelmek bizleri çok mutlu ediyor” dedi. Başkan Şimşek iş gömlekleri takdim ettiği esnafa hayırlı işler diledi.

Pazar yerinde Başkan Şimşek'i görmenin mutluluk verdiğini ifade eden söyleyen Gölbaşılı vatandaşlar hizmetleri sebebiyle Şimşek'e teşekkürlerini iletti.