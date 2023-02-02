Başkan Şimşek'ten sosyal yardım alan vatandaşlara doğal gaz için destek

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, belediye meclisinde sosyal yardım alan 2 bin vatandaşa doğal gaz desteği için 500'er lira nakdi yardım yapılması önerisini sundu.

Kar yağışının ardından soğukların artmasıyla beraber Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Şubat ayı meclisinde sosyal yardım alan 2 bin vatandaşa başkanlık yazısıyla doğal gaz desteği için 500'er lira nakdi yardım yapılması önerisini getirdi. Başkanlık yazısıyla beraber 2 Şubat'taki mecliste bu konuda karar alınacak.

Konunun bir an önce karara bağlanması gerektiğini ifade eden Şimşek, "Havaların soğumasıyla beraber, iklim açısından, kuraklık açısından, çiftçilerimiz için iyi olmasına rağmen ısınmakta güçlük çeken Gölbaşı'nda yaşayan, sosyal yardım alan vatandaşlarımıza destek olmak için doğal gaz konusunda nakdi yardım yapalım diyorum. 2 bin vatandaşımıza doğal gaz için 500'er lira destekte bulunalım, başkanlık yazısını getirelim. Yarın mecliste bu durumu karara bağlayalım" dedi.