Başkan Taşdelen: "Atatürk'e yakışır şekilde çalıştık"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Atatürk'ün ilçesi ve başkentin kalbi olan Çankaya'da Atatürk'e yakışır şekilde çalıştık" dedi.

Seçim çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Alacaatlı Mahallesi sakinleri ile Çankırı Çerkeş Örenköylüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerini ziyaret etti. Burada vatandaşlara 5 yıllık başkanlık döneminde hayata geçirdiği projelerini anlatan Taşdelen, kreşlerden parklara, kültür merkezlerinden yeni çöp sistemine, Çankaya evlerinden yüzme havuzlarına kadar yeni yapılan birçok hizmeti vatandaşlara aktardı. Taşdelen, Çankaya sokaklarının ve kaldırımlarının baştan aşağı yenilendiğini belirtti.

Sağlık Kart, Halk Kart, kültür gezileri, hobi ve meslek kursları gibi binlerce vatandaşın yararlandığı diğer hizmetleri de anlatan Taşdelen, “Atatürk'ün ilçesi ve başkentin kalbi olan Çankaya'da Atatürk'e yakışır şekilde çalıştık. Vatandaşlarımızın parasını namus bilerek ve belediyemizi tek kuruş borçlandırmadan en güzel hizmetleri ürettik. Beş yıllık yeni dönemimizde yorulmadan çalışmaya ve halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda yeni projelerimizi Çankayalıların hizmetine sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.