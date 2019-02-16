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Başkan Taşdelen: "Biz kamu yararı, kamu çıkarı ve halkımız için çalışıyoruz"

Dikmen’de vatandaşlarla bir araya gelen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ’’Biz kamu yararı, kamu çıkarı ve halkımız için çalışıyoruz’’ dedi.

Dikmen'de vatandaşlarla bir araya gelen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ''Biz kamu yararı, kamu çıkarı ve halkımız için çalışıyoruz'' dedi.


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Dikmen'de vatandaşlarla bir araya geldi. Öveçler ve İlker seçim bürolarının açılışına da katılan Taşdelen'e CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım da eşlik etti. Çankaya Belediye Başkanlığına ikinci kez aday gösterilen Taşdelen, Dikmen'de vatandaşlara seslenerek, ''Her bölgede eserler inşa edeceğimizin sözünü vermiştik, bütün sözlerimizin daha fazlasını tutmuş olmanın mutluluğuyla halkımızın karşısına yeniden çıkıyoruz. 5 yıl boyunca çok çalıştık ve bugün halkımız bizi bağrına basıyor'' şeklinde konuştu.



''Biz kamu yararı, kamu çıkarı ve halkımız için çalışıyoruz''


İlçe belediyesi olarak Çankaya'daki 218 okulda yenileme çalışmaları yaptıklarını söyleyen Taşdelen, ''Okullar bizim sorumluluğumuzda değil ama o okullarda okuyan çocuklar hepimizin sorumluluğunda. Onlar için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Biz kamu yararı, kamu çıkarı ve halkımız için çalışıyoruz. Aynı inançla çalışmaya devam edeceğiz, Çankaya'da büyük işlere imza atmaya devam edeceğiz'' açıklamasında bulundu.

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