Başkan Taşdelen: “Burada hiçbir şekilde binalarda kayma yok, temellerinde oynama yok"

Başkent'te gece saatlerinde yıkılma tehlikesi sebebiyle boşaltılan bina ve çevresinde incelemelerde bulunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Burada hiçbir şekilde binalarda kayma yok, temellerinde oynama yok" dedi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bitişiğindeki arsada yapılan inşaat çalışması sırasında temelinde toprak kayması ile derin çatlaklar oluşan ve yer yer göçükler de meydana gelen 3 katlı Saadet apartmanı yıkılma tehlikesi nedeniyle tahliye edilmişti. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, olayın yaşandığı çalışma sahasında incelemede bulunarak vatandaşları dinledi. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Taşdelen, “Bulunduğumuz noktada şuana kadar çıkan haberlerin aksine binaların temellerinde her hangi bir kayma yok. Ayrıca binaların her hangi bir yıkım tehlikesi yok. Geçen hafta Çamlıtepe Mahallesinde yaşanan olaydan sonra belediye olarak çok daha tedbirli, önlemleri hem yapı denetim tarafından hem de müttehitlerden ister bir noktada çalışıyoruz. Bu kapsamda da bulunduğumuz noktaya 10 Nisan itibari ile faaliyetin hızlandırılması noktasında belediye tarafından bir bildirimde bulunuldu. 12 Nisan'da da tebligatta bulunuldu. Bu tamamen geçtiğimiz hafta yaşanan temelin kayması ve istinat duvarının yıkılmasından sonra önlemlerin daha sıkı tutulması kapsamında bir uygulama yaşıyoruz burada. Dediğim gibi burada hiçbir şekilde binalarda kayma yok, temellerinde oynama yok. Binaların kolon ve kirişlerinde her hangi bir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi geçen hafta ki olaydan sonra çok daha tedbirli bir şekilde yapı denetim firmalarını hem müteahhitleri uyarıyoruz. Burada istediğimiz şu; hemen istinat duvarı görevini sağlayacak olan perde betonu hızlı bir şekilde imalatını takip ediyoruz burada. Dün akşam yağmur oluğunun olduğu yerde üst tabakada, temeli etkilemeyen bir noktada ufak bir gelme oldu. Aslında buda bizim bu süreci ne kadar tedbirli yönetmemizin elzem olduğunu gösterdi. İmalat devam diyor. Çok hızlı bir şekilde perde betonun yapımı sürecek. Dediğim gibi bir risk yok” şeklinde konuştu.

“Yurttaşlarımızın artık tedirgin olmasında anlamak gerekiyor”

Taşdelen, “Geçen hafta yaşanan olay bulunduğumuz noktaya yakın bir nokta. Yurttaşlarımızın artık tedirgin olmasını da anlamak gerekiyor. Dün akşamda arkadaşlar gerekli çalışmaları bu inşaat noktasında devam ederken, ufak bir gelme noktasında vatandaşlarımız tedirgin oldular. Biz işimizin başındayız. Kontrollü bir şekilde imalatımız sürüyor” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlar evlerine geri dönebilirler”

“Bina sakinlerinin evlerine geri dönebilecekler mi?” Sorusu üzerine Taşdelen, “Burada hocalarımız var. Geri dönebilirler. Ama dediğim gibi geçen hafta yaşanan olaydan sonrada vatandaşlarımız tedirgin oluyorlar. Onarla da hak veriyoruz. İsteyenleri biz misafir edeceğiz. Aldığımız raporda bir sıkıntı olmadığından dolayı yanda bulunan binada oturuluyor” diye konuştu.