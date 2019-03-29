Başkan Taşdelen "Kadın Dostu Kent Taahhütnamesi"ni imzaladı

Türkiye'nin ilk mor bayrak sahibi yerel yönetimi olan Çankaya Belediyesi, toplumsal cinsiyete duyarlı belediyecilik hizmetlerini yaygınlaştırmak için önemli bir protokolü daha hayata geçiriyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen ve Kadın Adayları Destekleme Derneğinin (KADER) öncülüğünde oluşturulan "Kadın Dostu Kent Taahhütnamesi"ni imzaladı.

İmzaladığı taahhütnameyle Belediye Meclisinde 'Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonu', Belediyede 'Kadın-Erkek Eşitlik Birimi' kurmak, belediye olarak kadınlara yönelik temel hakları gözetmek, uygulamak ve korumak, kadın STK'ları ile kadın ve kız çocuklarının konumlarını güçlendirme konusunda işbirliği yapmak başta olmak üzere 13 maddenin altına imzasını koyan Başkan Taşdelen, "Çankaya kadınların hakkını gözeten bir kent. İlk ‘mor bayraklı' yerel yönetim olarak eşitlik birimini ilk kez hayata geçiren belediyelerden biriyiz. Bu taahhütnamedeki hemen hemen her başlığı Çankayamızda çoktan uygulamaya başlamanın gururuyla protokolü de gönül rahatlığıyla imzalıyoruz" dedi.

"Kadın Dostu Kent Taahhütnamesi"

Başkan Taşdelen'in imzaladığı Kadın Dostu Kentler Taahhütnamesi'nde şu maddeler yer alıyor:

1- Belediye Meclisinde “Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonu” kurmayı,

2- Belediyede “Kadın-Erkek Eşitlik Birimi” kurmayı,

3- Belediye olarak kadınlara yönelik temel hakları gözetmeyi, uygulamayı ve korumayı,

4- Kadın STK'ları ile kadın ve kız çocuklarının konumlarını güçlendirme konusunda işbirliği yapmayı,

5- Belediye stratejik planını yerelde kadınların ihtiyaçlarına uygun ve katılımcı biçimde hazırlamayı,

6- Yıllık olarak faaliyet raporlarında ve performans programlarında belediye hizmetlerini ve yapılan harcamaları ‘Cinsiyete Duyarlı Veri' temelli ölçmeyi, etki temelli açıklamayı ve dijital ortamda paylaşmayı,

7- Yerel Eşitlik Eylem Planlarını yerel paydaşlarla (Yerel kamu kurumları, üniversiteler, kadın STK'lar, sivil toplum kuruluşları, Yerel Gündem 21, Kent Konseyleri) ile birlikte hazırlamayı ve uygulanmasını takip etmeyi,

8- Belediye bütçesini “toplumsal cinsiyete duyarlılık” ilkesini göz önünde bulundurarak hazırlamayı,

9- Kadın-erkek eşitliği konusunda bilgilendirici çalışmalar yürütmeyi,

10- Belediye bünyesi ve faaliyetlerinde cinsiyetçi eğilim, ayrımcılık ve baskı ile mücadele etmeyi,

11- Belediye bünyesinde “Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezleri” kurmayı, ihtiyaca cevap verilecek şekilde “Sığınma Evi” açmayı,

12- Yatırımlar ve faaliyetlerin kadınların yerel düzeyde ihtiyaçlarını veri temelli açıklayan biçimde yapmayı,

13- Belediye hizmetlerini kadınların coğrafi, sosyal, ekonomik ve kültürel erişimine uygun şekilde sunmayı, görev addederek Kadın Dostu Kent olmayı taahhüt ediyorum.