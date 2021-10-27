Başkan Taşdelen: "Kadının ve kitabın gücünü öğrenmeliyiz"

Çankaya Belediyesi'nin bu yıl beşincisini gerçekleştirdiği 'Kadın Yazarlar Haftası' etkinliğinde kadın yazarlar Çankayalılarla buluştu.

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde dün düzenlenen etkinliğe Pınar İlkiz, Aysun Kara, Eda Çakmak, Hande Aydın ve Ayşe Başak Kaban katıldı. İki oturumda gerçekleşen etkinliğe başta Başkentli akademisyenler olmak üzere Çankayalılar yoğun ilgi gösterdi. “Kadın Hikayeleri Yazmak” başlıklı ilk oturumda yazar Pınar İlkiz, son kitabı 'Hakikaten Sevin Okyay Anlatıyor'u tanıttı. Sevilay Çelenk'in moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide İlkiz, yazar, çevirmen, eleştirmen ve yapımcı Sevin Okyay'ın anılarını aktardığı kitabıyla birlikte kadın öyküleri yazmanın değeri ve önemini anlattı.

"Dünyaya Yazmak: Bir Pencere Yeter Bana" başlıklı ikinci oturumda ise yazarlar Aysun Kara, Eda Çakmak, Hande Aydın ve Ayşe Başak Kaban, küresel çapta kadın öykülerini değerlendirdi.

"Kadının ve kitabın gücünü öğrenmeliyiz"

Kadınların ekonomik-sosyal yaşamdan eşit bir şekilde yararlanmaları, sanattaki varlıklarını artırmaları için her alanda kadına hizmette pozitif ayrımcılık yaptıklarını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Belediyemizde ve ilçemizde fark oluşturacak çalışmalar için sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği içindeyiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için mücadele ediyoruz” dedi. Kitabın ve kadının bir arada olmasının önemine de değinen Taşdelen, “Kadının gücünü de kitabın gücünü de öğrenmesi gereken bir toplumuz. Bu nedenledir ki kadın yazarlar bizler için kıymetlidir” diye konuştu.

Kitaplar armağan ediliyor

Her yıl etkinliğe konuk olarak katılan kadın yazarların kitaplarının ücretsiz verildiği etkinlikte bu yıl da birbirinden güzel beş kitap Başkentlilere armağan edildi. Etkinliği takip edemeyen Çankayalılar ise hediye kitaplarını 5 Kasım tarihine kadar Çankaya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünden temin edebilecekler.