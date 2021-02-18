Başkan Taşdelen makam aracını satışa çıkardı

“Biz yapalım örnek olsun” çağrısında bulunan Taşdelen, “Aracın değerlemesi yapıldı. İşlemleri tamamlandı ve ihaleye çıkıldı. İhale ilanımız gazetelerde yayımlandı. Ülke ekonomisi bu haldeyken lüks makam araçlarına binmeyelim. Gelin o araçları satalım. Parasıyla ihtiyaç sahibi çocuklarımıza tablet alalım, burs sağlayalım ve sosyal yardıma harcayalım” dedi.

9 Mart'ta saat 14.10'da Çankaya Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılacak ihalede Alper Taşdelen'in satışa çıkardığı Audi marka makam aracı için 450 bin TL muhammen bedel biçildiği belirtildi.