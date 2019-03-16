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Başkan Taşdelen ORVAK'a konuk oldu

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Sivas Şarkışla Ortaköylüler Sosyal Yardımlaşma Kültür Eğitim ve Sağlık Vakfının (ORVAK) düzenlediği birlik ve dayanışma yemeğine katıldı.

Başak Taşdelen, ''Sizlerin bize vermiş olduğu destekle Çankaya'da daha iyi işlere imza atacağız'' dedi.


ORVAK Başkanı Nevzat Dinçal'ın ev sahipliğinde gerçekleşen geceye CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım da katıldı. ORVAKlıların birlik ve dayanışma gecesine katılmış olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Taşdelen, bu anlamlı ve güzel gecede kendilerini buluşturan vakıf başkanı Nevzat Dinçal'a teşekkür etti.


''Sizlerin bize vermiş olduğu destekle Çankaya'da daha iyi işlere imza atacağız''


Yaklaşan yerel seçimlerin önemine değinen ve çok çalışmaları gerektiğinin altını çizen Başkan Taşdelen, ''2014'te aday olarak karşınıza çıktığımda bütün vatandaşlarıma söz vermiştim. Sorumluluğumuzun bilincinde olarak çalışmamız lazım demiştim. Şimdi 5 yıl sonra tekrar aday olarak karşınıza çıktığımda 5 yılda verdiğim sözleri yerine getirmiş olmanın gönül rahatlığıyla aranızda bulunuyorum. Ama bundan daha da önemlisi önümüzdeki 5 yılda daha fazla sorumluluk bilinci taşıyarak çok daha fazla çalışmamız gerektiğini de biliyorum. Bunu sizlerle başaracağız, sizlerin bize vermiş olduğu destek ve güç ile Çankaya'da daha iyi işlere imza atacağımızdan en ufak kuşkum yok'' ifadelerini kullandı.

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