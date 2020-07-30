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Başkan Taşdelen vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yayımladığı mesajla vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutladı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yayımladığı mesajla vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yayımladığı mesajda korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların "maske-temizlik-mesafe" kurallarına azami dikkat etmelerinin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:


“Birlik, beraberlik, yardımlaşma, dayanışma, eşitlik ve kardeşlik duygularımızı yürekten hissettiğimiz bayramlar, yeni umutlara ve mutluluğa vesiledir. Kurban Bayramı'nın tüm vatandaşlarımıza, İslam alemine ve insanlığa sevgi, saygı, hoşgörü ve barış getirmesini diliyorum. Bu yıl milli ve dini bayramlarımızı dilediğimiz gibi kutlayamadık. Dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık, alışkınlarımızı ve hayatın akışını değiştirdi. Bizim de çok değer verdiğimiz, büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz bayramlarımızı mesafe nedeniyle geleneksel alışkanlıklarımızın dışında kutladık. Tedbirlerimizi elden bırakmayarak, 'maske-mesafe-temizlik' kurallarına uyarak bu hastalıktan kısa sürede kurtulmayı temenni ediyorum. Vatanımızda ibadetimizi özgürce yapabilmemizi sağlayan başta büyük Atatürk'e ve Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarına saygı, şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Ülkemizin bağımsızlığı ve özgürlüğü için canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını, halkımıza sağlık, huzur, esenlik ve mutluluk getirmesini diliyorum.”

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