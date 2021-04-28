Başkan Taşdelen yine en başarılı belediye başkanı seçildi

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yine Ankara'da en başarılı belediye başkanı seçildi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Sonar'ın 1 Şubat-15 Nisan tarihleri arasında 20 büyükşehirde yaptığı “Belediye Başkanları Başarı Oranları” araştırmasında ilçe belediye başkanları arasında genel hizmetler ve projelerde yüzde 70,6 ile en başarılı belediye başkanı oldu. Taşdelen, 1 Kasım-27 Aralık tarihleri arasında yapılan araştırmada da hem Ankara'daki ilçe belediye başkanları hem de tüm belediye başkanları arasında en başarılı belediye başkanı seçilmişti.

Taşdelen, 2020 yılı içinde Çankayalılar tarafından iki kez en başarılı belediye başkanı seçildiğini hatırlatarak, “Bu başarı Çankayalıların, bu başarı tüm ekibindir” ifadesini kullandı. Taşdelen, konuşmalarının devamında şunları kaydetti:

“Türkiye'ye örnek olan projelerle, yaptığımız yatırımlar ve eserlerimizle Çankaya'mızı zirveye taşıyoruz. Çankaya Belediyesi olarak halkımız için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Başarımızı gören, bizi yakından takip eden tüm Çankayalılara teşekkür ediyor ve yeniden söz veriyorum; daha çok çalışacak, ‘derman belediyeciliği' modelimizle Çankayalıların gerçek ihtiyaç ve dertlerine derman olmaya devam edeceğiz.”