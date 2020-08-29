Başkan Taşdelen'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

yıl dönümünü kutladı. Taşdelen mesajında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türkiye'nin kurtuluşunda ve kuruluşunda canını ortaya koyan tüm şehitleri minnet duygularıyla andığı ifade ederek şunları kaydetti:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘milletin azim ve kararına' güvenerek çıktığı kurtuluş yolunda mutlaka ulusun bağımsız olacağını ve halkın kendi kaderine el koyacağını biliyordu. O'nun büyük ve devrimci önderliği ile halkımız emperyalizme karşı insanlığın en büyük ulusal kurtuluş mücadelesini kazandı. Kendi halkından başka, üstelik savaşlarda yorgun ve bitkin düşmüş halkından başka hiçbir şeye güvenmeden yola çıktı ve insanlığa bir büyük kurtuluş mücadelesi armağan etti. 30 Ağustos sadece bir zafer değil, bir ulusun ayağa kalkışı ve yeniden var olmasıdır. Ulusları ulus yapan milli günleridir. 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi ulusal günlerimiz bizi biz yapan günlerdir. Çünkü bir ulus bağımsız yaşarsa bir ulustur. Halkımızın zafer ve kurtuluş günü olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, bizlere bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bu ülkenin kurtuluşunda, kuruluşunda ve birliğinin korunmasında varlığını ortaya koyan gazilerimizi, şehitlerimizi şükran, minnet ve saygıyla anıyorum.”