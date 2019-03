Başkan Taşdelen'den Engelli Sosyal Merkezi müjdesi

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Çankaya Belediyesinin engelli bireylerin istihdamı için açtığı Ç'engel Kafe'de düzenlenen etkinliğe katıldı. Taşdelen, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Engelli Sosyal Merkezinin müjdesini verdi.

Çankaya Belediyesinin eğitilebilir zihinsel engelli bireylerin rehabilitasyonu amacıyla oluşturduğu Ç'engel Kafe, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla yapılan etkinliğe ev sahipliği yaptı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de Ç'engel Kafe'de düzenlenen etkinliğe katılarak gençlerin mutluluğuna ortak oldu. Taşdelen etkinlikte, Engelli Sosyal Merkezinin müjdesini de verdi. Down Sendromlu bireylerin ayrımcılık ve önyargıya maruz kalmasını önlemek, erken ve sürekli eğitimin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinliğe Ç'engel Atölyedeki gençler ile Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfındaki (ZİÇEV) gençler ve aileleri de katıldı. Down Sendromlu bireyler için farkındalık sağlamak, onların toplumdaki sorunlarını çözmek için ilan edilen gün dolayısıyla düzenlenen etkinlikte ZİÇEV'den Nurettin Aşık kemençesiyle küçük bir gösteri sunarken Ç'engel Kafe çalışanları da horonla eşlik ettiler.

Etkinliğe katılan gençlerin yoğun ilgisine aynı şekilde karşılık veren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen içerisinde Psiko-Sosyal Danışma Birimi, Hukuksal Destek Birimi, Spor ve Aktif Yaşam Atölyesi, Yaşama Becerileri Geliştirme Atölyesi, Sanat Atölyesi, Akıl Oyunları Atölyesi, Sinema ve Tiyatro Salonu, Sesli Kütüphane ve Ç'engel Atölyenin yer alacağı Engelli Sosyal Merkezini yeni dönemde Çankaya'ya kazandıracaklarını söyledi.