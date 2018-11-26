Başkan Taşdelen'e 'girişimci kadınlara destek' plaketi

Yıldız Rotary Kulübü'nün öncülüğünde düzenlenen 'Girişimci Kadınlar Projesi' ödül töreninde Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e teşekkür plaketi verildi.

Yıldız Rotary Kulübü'nün öncülüğünde düzenlenen Girişimci Kadınlar Projesi ödül töreni Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. 2430. Bölge Rotaryenlerinin katılımıyla gerçekleşen törene Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de katıldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 8. Sınıf viyola öğrencisi İklim Özenli'nin mini konseriyle başlayan gecede, projeyle ilgili bilgiler verildi. Kadınların iş gücüne katılımı, ekonomik büyümeye katkısı ve kadın girişimciler için farkındalığın arttırılması gibi uzun vadeli çözümlerin beklendiği proje kapsamında ilk aşamada en az bin kadının ülke ekonomisine kazandırılması ve kadınlara bu alanda katkıda bulunulması hedefleniyor.

Gecede konuşan 2430. Bölge 2018-2019 dönem Guvernörü Altan Arslan, “Hazırladığımız projeler hayat buldukça mutlu oluyoruz ve projelerin sürdürülebilir olmasına dikkat ediyoruz. O Nedenle Çankaya Belediyesinin bize verdiği destek çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları ile Türkiye'nin ilk Mor Bayraklı belediyesi unvanı alan Çankaya Belediyesinin kadının özgürleşmesi alanında adımlar atmayı sürdüreceğini kaydeden Başkan Alper Taşdelen, “Kadına şiddetin, cinsel istismarın arttığı ve ekonomik alandan kadınlarımızın uzaklaştırıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Bu anlamda, kadınlarımıza gelir getirici, ekonomik bağımsızlıklarına katkı sağlayacak bir projede yer almak Çankaya Belediyesi açısından çok önemli. Bizim gönlümüz ve kapımız böyle projelere her zaman açık. Bu projeye destek vermekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından projeye destekleri nedeniyle Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e teşekkür plaketi verildi.