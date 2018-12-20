Başkan Tiryaki Altındağlı kadınlara seslendi

İlçedeki yükselişi verdiği örneklerle gözler önüne seren Başkan Tiryaki: “Göreve ilk geldiğim günden beri, modern bir başkentin Altındağ'dan başlayacağını söyledim ve hep bu düşünceyle hareket ettim” dedi.

29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezi'ndeki programa, Altındağ Belediyesi'ne bağlı tüm kadın eğitim ve kültür merkezlerinden 600 kişi katıldı. Başkan Tiryaki'yi çiçeklerle karşılayan ve alkışlarla uğurlayan kadınlar, bol bol hayır duası etti.

Kültür gezilerinde nereden nereye geldik?

Salona adımını atar atmaz büyük bir alkış tufanıyla karşılaşan Başkan Tiryaki, kültür gezilerinin önemi üzerinde durdu. Başkan Tiryaki, bu gezilere yaklaşık 12 yıl önce tek bir kültür merkeziyle başladıklarını hatırlatarak, o zaman 35 kişilik bir otobüsü bile dolduramadıklarını söyledi. Şimdiyse kültür gezileri kapsamında Ankara dışına her yıl 20 bin kişi gönderdiklerine dikkat çeken Başkan Tiryaki, bu gezilerin tatil beldelerine değil tarihi ve kültürel yerlere yapıldığının altını çizdi. Başkan Tiryaki, özellikle Şanlıurfa'ya yılda 4 bini aşkın üye götürdüklerini ve bu insanlara en konforlu şartları sunduklarını aktardı. Kültür gezilerine büyük paralar harcamadıklarını da dile getiren Başkan Tiryaki, Altındağ Belediyesi olarak bu gezileri çok cüzi fiyatlarla düzenlediklerinin altını çizdi.

Eğitim de şart, çevre bilinci de

Başkan Tiryaki: “Şehirlerdeki gelişime paralel olarak zihinlerdeki değişimi sağlayamazsak ileri gidemeyiz” dedi. Çocuklara iyi bir eğitim verilmediği sürece, kötü alışkanlıklardan kurtulmanın zor olacağını ifade eden Başkan Tiryaki, bir çocuğun pahalı yatlarla, katlarla, arabalarla değil, iyi bir eğitim alarak yetişmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Tiryaki, yeşil alanlar üzerinde de durdu. Altındağ'a devasa parklar yaptıklarını kaydeden Başkan Tiryaki, bu parklar sayesinde çocukların oyun alanlarına kavuştuğunu söyledi. Başkan Tiryaki, gecekondularda otururken herkesin bir ağacı olduğuna dikkat çekerek, apartman dairelerine çıkan vatandaşların ağacı maalesef unuttuğunu, bu durumun ise üzüntü verici olduğunu sözlerine ekledi.