Başkan Tiryaki, eğitimcilerle bir araya geldi

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, ilçede görev yapan eğitimcilerle bu yıl da bir araya geldi. Öğretmenlerle Altındağ Kültür Sarayı'nda buluşan Başkan Tiryaki, eğitime verdiği önemi bir kez daha vurguladı.

Başkan Tiryaki, gün içinde İstanbul'dan gelen acı haber sonrası şehitlerimizi de unutmadı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyen Başkan Tiryaki, programın bu nedenle daha sadeleştirildiğinin altını çizdi.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, 15 yıldır eğitime büyük destek verdiklerini hatırlattı. Eğitim ile ilgili her konuyu öncelikli işleri olarak gördüklerini vurgulayan Başkan Tiryaki, Altındağ'a yeni okullar yapıldığını da sözlerine ekledi.

Altındağ'ın sürekli kabuk değiştirdiğini ifade eden Başkan Tiryaki, bu değişimi en iyi görenlerin ise öğretmenler olduğunu aktararak şöyle konuştu:

“15 yıldır düzenli olarak okul ziyaretleri yapıyorum. Siz öğretmenlerle sürekli bir araya geliyorum. Bundan kısa bir süre öncesine kadar Altındağ'da görev yapan öğretmenlerin çoğu bu ilçede oturmuyordu. Şimdi durum tamamen tersine döndü. Altındağ'da görev yapan öğretmenlerimiz artık Altındağ'da oturuyor. Çünkü Altındağ artık eski Altındağ değil. Altındağ artık sadece Ankara'da değil, Türkiye'de bir marka haline geldi” dedi.

“Altındağ Belediyesi hep yanımızda”

Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Zülkarneyin Avcı ise sözlerine “Altındağ Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Çünkü ne zaman ihtiyacımız olsa, Altındağ Belediyesi hep yanımızda oldu” diyerek başladı. İlçede 14 anaokulunun Altındağ Belediyesi sayesinde hizmet verdiğini kaydeden Avcı, bu sayının kısa süre içerisinde 21'e yükseleceğini müjdeledi. Avcı, konuşmasının sonunda hem İstanbul'da helikopter kazasında şehit düşen askerlerimizi hem de şehit öğretmenlerimizi unutmayarak onlara Allah'tan rahmet diledi.