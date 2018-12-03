Başkan Tiryaki, işitme engelli sporcuları ağırladı

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Altındağ'ın sessiz şampiyonlarını makamında ağırladı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Yeni Altındağ Belediyespor Güreş Takımı'nın işitme engelli sporcularını unutmayan Başkan Tiryaki, sessiz şampiyonların her birine hediye verdi. “Altındağ Belediyesi olarak engelli çocukların eğitim, rehabilitasyon ve sosyal hayata katılımları konusunda daima yanlarındayız. İşitme engelli sporcularımızın her birinin kendi kategorilerinde şampiyon olmaları gurur verici” diyen Başkan Tiryaki, sporcuların hepsini tebrik etti.

Başkan Tiryaki'nin göğsünü kabarttılar

Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu olan antrenörleri İlhan Çıtak ve Kulüp Başkanı Muhittin Karık ile birlikte Başkan Tiryaki'nin makamında hazır bulunan Gençler Dünya Şampiyonu ve Büyükler Dünya 3'üncüsü Bayram Aksu, Olimpiyat 3'üncüsü Celal Koçak, Dünya 2'ncisi Bayram Aksal, Dünya 2'ncisi Hakan Sakat, Dünya 2'ncisi Kadir Mert Türkmen, Dünya 2'ncisi Eren Onur Bolat, Dünya 3'üncüsü Yunus Emre Dinlemez ve Dünya 3'üncüsü Tolga Şimşek başarılarıyla Başkan Tiryaki'nin göğsünü kabarttı.

İşitme engelli olmanın sosyal hayata katılma ve spor dallarında başarı sağlamaya engel olmadığını gözler önüne seren sessiz şampiyonlar, en son Rusya'nın Vladimir kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ay yıldızlı bayrağı göklerde dalgalandırmanın sevincini Başkan Tiryaki'yle de paylaştı.

“Bu gençler gösteriyor ki, engelli olmak hiçbir şeye engel değil”

Engelli bireylerin hayata katılımlarının, eğitim hayatında ve sosyal hayatta kendilerine yer bulmalarının çok önemli olduğunu söyleyen Başkan Tiryaki “Altındağ çok fazla engelli bireyin yaşadığı bir ilçe Belediye olarak daima yanlarında olmaya, ihtiyaçlarını gidermeye, onlara bakım veren aile bireylerine maddi ve manevi destek olmaya, moral vermeye büyük özen gösteriyoruz. Sporcu gençlerimizin de daima arkasındayız. Bu gençler gösteriyor ki, engelli olmak hiçbir şeye engel değil İşitme engelli gençlerimiz dünyaya kendilerini ispatlamış, başarının önünde aslında hiçbir engelin duramayacağını göstermişler. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.