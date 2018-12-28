Başkan Tiryaki Siyaset Akademisi'nde deneyimlerini anlattı

Hayata geçirdiği projelerle adından söz ettiren, deneyimlerini paylaşması için birçok kesimden davet alan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, AK Parti AR-GE Başkanlığı tarafından Kırşehir'de düzenlenen “Teşkilat, yerel seçimler ve siyasal iletişim” konulu eğitim programına konuk oldu.

Başkan Tiryaki, Siyaset Akademisi'nin genç öğrencilerine “Değişim yönetimi ve Altındağ örneği” konulu bir sunum yaptı. Değişen Altındağ'ı fotoğraflarla gözler önüne seren Başkan Tiryaki, yönetimde başarılı olabilmek için yapılması gerekenler, değişimin temel unsurları, kentsel dönüşüm ve sosyal değişim gibi konularda genç katılımcıları bilgilendirdi. Türkiye'de yerel yönetimlerin mali açıdan önemli problemleri olduğunu belirten Başkan Tiryaki, “Bugün Avrupa'da merkezi bütçenin yüzde 50'sini yerel yönetimler tarafından yatırıma ve hizmete dönüştüren ülkeler var. Bizde ise merkezi bütçenin sadece yüzde 6,5'u yerel yönetimlere gidiyor. Bu oran da yakın zamanlarda bu seviyeye çıkarıldı. Daha da yükseltilmesi konusunda ise çalışmalar sürüyor. Fakat devasa bütçeleri yönetecek kurumların yapısına bakılmıyor. Holding düzeyindeki şirketlerin bütçelerinden çok daha büyük bütçeler belediyelerin elinin altında bulunmasına rağmen bu paralar gelişigüzel işlere harcanabiliyor. Önemli olan paranın miktarı değil, nasıl kullanıldığı” dedi.

“Altındağ Belediyesi bütçesinin yarısından fazlası yatırıma gidiyor, hiçbir yere tek kuruş borcumuz yok”

Türkiye'de yerel yönetimlerin içinde bulunduğu durumu bütün çerçeveleriyle çizen Başkan Tiryaki, “Türkiye'de ne yazık ki belediyeler, personel maaşı ve cari giderlerini ödedikten sonra yatırıma ayıracak kaynak bulamıyorlar. Yıl sonunda görüyoruz ki bütçelerinin yüzde 5'ini, yüzde 10'unu bile yatırıma harcayamayan belediyeler var. Biz Altındağ Belediyesi olarak bütçemizin yarıdan fazlasını yatırıma harcıyoruz. Geçmiş dönemlere ait tüm borçlar yıllar önce ödendiği gibi bu zamana kadar hiçbir yerden borç almaya ihtiyaç da duymadık. Bugün geldiğimiz noktada hiçbir kurum ve kuruluşa tek bir kuruş borcu olmayan, mali yapısı çok güçlü bir belediyeyiz” diye konuştu.

Bütçesini iyi yönetemeyen belediyelerin başarılı olamayacaklarını belirten Başkan Tiryaki, yıl sonu itibariyle gelecek yıl ne kadar gelir elde edileceği ve bu paranın hangi zamanda hangi yatırımlara harcanacağının planlanması gerektiğini söyledi. Başarının sırrının “hesap yapmadan emek harcamak” olduğunu dile getiren Tiryaki, “Ben personellerime diyorum ki belediye başkanını ya da müdürünüzü memnun etmek için çalışmayın. Kendinizi memnun etmek, işinizi iyi yapmak için çalışın. Emeklerinizin karşılığını Allah mutlaka bu dünyada verecektir. Herkes kendi işini iyi yapmalı. Veysel Tiryaki, belediye başkanlığı işini iyi yapmak için çalışmalı, çaycı da en iyi çayı nasıl demlerim diye, çöpçü de ben bu çöpü en iyi nasıl toplarım diye düşünüp çalışmalı” dedi.

Sunumu büyük bir dikkatle izleyen katılımcılar, Altındağ'da yaşanan değişimin Türkiye'ye örnek oluşturmasını dileyerek çalışmalarından ve paylaşımından dolayı Başkan Tiryaki'ye teşekkür ettiler. AK Parti Kırşehir Gençlik Kolları Teşkilatı'nın tam kadro hazır bulunduğu programa, AK Parti Kırşehir Teşkilatı da büyük ilgi gösterdi.