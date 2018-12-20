Başkan Tiryaki'nin konuğu Gagauzya First Ladysi İrina Vlah

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Gagauzya Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah'ı makamında ağırladı. First Lady Vlah, Altındağ Belediyesi'nin Gagauzya Özerk Yeri'ne yaptığı yatırımlar nedeniyle hem Başkan Tiryaki'ye teşekkür etti hem de dostluk mesajları verdi.

Gagauzya'ya kısa süre önce bir kültür merkezi ve yaşlılar için bir huzurevi yaptıklarını hatırlatan Başkan Tiryaki, Altındağ Belediyesi olarak bir kültür evinin de restorasyonunu üstlendiklerini söyledi. Başkan Tiryaki, tarihsel süreç içerisinde Gagauzya ile içli dışlı olduklarına dikkat çekerek, iki ülke arasındaki dostluk bağlarının ise her geçen gün daha da güçlendiğini dile getirdi.

Gagauzya Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah ise uzakta olmalarına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendilerine gösterdiği samimiyeti derinden hissettiklerini vurguladı. Altındağ Belediyesi'nin Gagauzya'da başlattığı projeleri kısa bir sürede tamamladığını ifade eden İrina Vlah, Başkan Tiryaki'ye bir kez daha teşekkür etti. First Lady, Altındağ Belediyesi'nin ve Başkan Tiryaki'nin kendi ülkelerinde yakından tanındığını da sözlerine ekledi.