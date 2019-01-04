Başkan Tiryaki'nin vedası zor oldu

3 ay sonra 15 yıldır yürüttüğü görevine veda edecek olan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, ''Altındağlıyla kurduğumuz gönül bağının devam etmesini arzu ediyoruz'' dedi.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, 3 ay sonra 15 yıldır yürüttüğü belediye başkanlığı görevine veda edecek. Yaptığı birçok dönüşümle Altındağlılarla gönül bağı kuran Başkan Tiryaki, görevinden ayrılmadan önce vatandaşlarla bir araya geldi. Tiryaki'yi uğurlamaya gelen Altındağlılar, belediye başkanlarının görevi sona ereceğinden dolayı duydukları üzüntüyü dile getirdiler. Tiryaki yaptığı konuşmada, ''15 yıl önce Ankara'ya geldim. Kader bizi burada belediyede sizlerle buluşturdu'' ifadelerini kullandı. ''Ankara'ya gelirken bir devlet dairesinde çalışmak üzere gelmiştim'' diyen Tiryaki, şöyle devam etti:

''15 yıl boyunca 24 saatimde Altındağlıya hasrettim. Altındağ'ın yeri bilinmezken bugün sadece Ankara'da değil bütün Türkiye'de, hatta yurt dışında Altındağlıyı temsil eden bir belediye oluşturduk. Altındağ'ın 80 yıldır yapılamayan imar planlarını bitirdik. Altındağ'ın bütün problemleri bitmedi. Altındağ'ın girdiği bu yoldan Altındağ'ı kimse geri döndürmemelidir ve döndüremeyecektir. Biz çocuklarınız 15 kişilik sınıflarda okusun diye didindik, boş zamanlarında sinemaya, tiyatroya gidebilsin, devletine, milletine bağlı fertle yetişsin arzu ettik. Bugün biz sizden kendi arzumuzla ayrılamıyorsak bunun nedeni Altındağ'daki gelişim ve değişimdir.''

''Altındağlıyla kurduğumuz gönül bağının devam etmesini arzu ediyoruz''

İnsanlar arasında ayrım yapmadığını ve Altındağlılarla arasında güzel bir bağ oluştuğunu kaydeden Tiryaki, "İnsanlar arasında ayrım yapmadım. İnsanların partisine, düşüncesine bakmadım. Altındağlılarla aramızda güzel bir bağ oluştu. Altındağ dünyanın diğer medeni ülkeleri gibi olsun istedik. Altındağ'a 200 tesis yaptık. Yapılan bütün işler hesapla kitapla yapıldı. Siyaseten hiçbir adım atılmadı. Şu an 36 okul inşaatı devam ediyor. Bitmiş fakat henüz hizmete açılmamış 60 tesisimiz var. Bu bölgenin insanlarının daha mutlu olması için kurslarla, seminerlerle uğraştım. Altındağlıyla kurduğumuz gönül bağının devam etmesini arzu ediyoruz. Çünkü 15 yıl boyunca bu insanlara emek verdik'' şeklinde konuştu.