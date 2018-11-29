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Başkan Tuna Özhaseki'yi makamında ağırladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’yı makamında ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'yı makamında ziyaret etti.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'yi ağırladı.


Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Tuna, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özhaseki'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.


Ziyarette Özhaseki'ye, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'da eşlik etti.

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