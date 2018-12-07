Başkan Tuna Pursaklar'da esnafı ziyaret etti

Başkan Tuna'ya ziyaretlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Gökşin ve Pursaklar Sanayi Sitesi Yönetim Kooperatifi Başkanı Yavuz Taşpınar eşlik etti. Pursaklar Sanayi Sitesi Kooperatif Yönetim binasını da ziyaret eden Tuna, esnafın sorunlarını dinleyerek, çözüm önerileri hakkında istişarelerde bulundu. Özellikle alt yapıya yönelik talepleri tek tek not alan Tuna, sorunların çözümü noktasında gerekli çalışmaların hızla yapılması için talimat vereceğini söyledi.

Tuna'ya örnek kişiliği ve yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür eden Pursaklar Sanayi Sitesi Yönetim Kooperatifi Başkanı Yavuz Taşpınar, “Siz tarihe geçtiniz. Göreve geldiğinizden beri yaptıklarınız ortada. Derdimizi dinlediniz, bizle birlikte sıkıntıları gördünüz. Bu büyük mutluluk” dedi.