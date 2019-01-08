Başkan Yaşar arabaşı yuttu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yozgat Yenifakılı ve Çevre Köyleri Derneği'nin Arabaşı Şöleni'ne ev sahipliği yaptı. Yozgatlıları yalnız bırakmayan Başkan Yaşar, vatandaşlarla arabaşı yuttu.

Yenimahalle Belediyesi, Yozgat Yenifakılı ve Çevre Köyleri Derneği'nin Arabaşı Şöleni'ne ev sahipliği yaptı. İlkadım Salonu'nda düzenlenen şölene Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'ın yanı sıra; CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Yenifakılı ve Çevre Köyleri Derneği Başkanı Ramazan İleri, Yozgatlı federasyon başkanları ile çok sayıda hemşehri katıldı.

Yenifakılı'nın resimlerle tanıtıldığı sergiyi de gezen Yaşar, “En büyük gücümüz milli birlik ve beraberliğimiz. Kimseyi ayırt etmeden, ötekileştirmeden, saygı ve hoşgörü çerçevesinde huzur içinde yaşarsak bugün Orta Doğu'da, komşularımızda yaşanan acıları yaşamayız. Yenimahalle'de tesis ettiğimiz huzur ve barışın kaynağı da bu anlayış. Hepimiz bu ülkenin birinci sınıf, eşit yurttaşlarıyız anlayışı ile Yenimahalle'yi yönettik" dedi.

Yozgatlılara Yozgat Evi müjdesi

Hemşehri derneklerinin toplumsal dayanışma acısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Yaşar, “Anadolu'nun her yerinden gelip Başkent Ankara'yı yurt belleyen herkesin doğdukları toprakların kültürünü, gelenek ve göreneklerini unutmadan, doydukları topraklara sahip çıkması gerekir. Bu nedenle hemşehri dernekleri iyi günde kötü günde dayanışmak için, öz kültürünü kaybetmemek için çok önemlidir. Bu nedenle hemşehri derneklerini çök önemsiyorum. Yenimahalle'de de çok sayıda Yozgatlı hemşehrimin yaşadığını biliyorum. Önümüzdeki dönem Yozgat kültürünün yaşatılacağı bir Yozgat Evi yaparak sizlerin kullanımına açmayı hedefliyorum” ifadelerini kullandı.

Yozgatlılardan Yaşar'a teşekkür

Yenifakılı ve Çevre Köyleri Derneği Başkanı Ramazan İleri, Yaşar'a desteği için teşekkür ederek, “Başkanımız Fethi Yaşar kapılarını bize her zaman açık tutmuştur, bize destek olmuştur. Yozgatlılar olarak biz kendisinden razıyız, Allah da ondan razı olsun” dedi.