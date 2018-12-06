Başkan Yaşar, ATİSAN esnafı ve ATO Başkanı ile buluştu

ATİSAN yönetim binasında gerçekleşen kahvaltıda, ülkenin son dönemde içinde bulunduğu ekonomik durumun, inşaat sektörünün ve esnafın sıkıntıları masaya yatırıldı. Ayrıca sektörde yaşanan sıkıntılı sürecin çözüm yolları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

”Ankara'da ticaretin yüzde 41'i Yenimahalle'de”

Türkiye'nin her ürünü dışarıdan temin ederek ekonomide sıkıntılı süreci atlatamayacağını belirten Başkan Yaşar, “Ülke olarak yaşadığımız sıkıntılı süreçte esnafımızın zor zamanlar yaşadığının bilincindeyiz. Vatandaş alım gücü olmadığı için temkinli yaklaşıyor. Bu durum esnafımızı zor durumda bırakıyor. Özellikle inşaat sektöründe büyük sıkıntılar yaşanıyor. ATİSAN gibi inşaat malzemelerinin temin edildiği firmaların yoğun olarak bulunduğu sanayi sitelerinde bu sıkıntılı sürecin nasıl hissedildiğini daha yakından görüyoruz. Üretmeden sadece dışarıdan teminle ekonomide ilerlemeyi sağlayamayız. Yenimahalle özelinde düşünüldüğünde Ankara'da ticaretin yüzde 41'i Yenimahalle sınırları içerisinde gerçekleşiyor. Bu nedenle bu zor süreçte esnafımızla görüşüp fikir alış verişi yapmaktan, onlara yetki çerçevemiz içerisinde gereken desteği sunmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

“Uzmanlaşma ve markalaşma sorunumuz var”

Dünya genelinde ekonomik olarak yaşanan sıkıntılı sürecin yansımalarının Türkiye'de de görüldüğünü belirten ATO Başkanı Gürsel Baran, “Ticaretteki en büyük sorunlarımızdan birisi markalaşmadır. Dünyaca ünlü markalara parça üretiyoruz fakat kendi markamızı yaratamıyoruz. Tescil almış ürün sayımızı birlikte çalışarak arttırmamız gerekiyor. Dönemsel olarak hangi ticaret kolunda para kazanılıyorsa o alana yöneliyoruz. İnşaat sektöründe işten anlayan anlamayan herkesin bu alana yönelmesinden ötürü yaşanan bir konut fazlası vardır. Sektörde yaşanan daralma malzeme temin eden firmasından işçisine kadar tüm kesimleri etkilemektedir. Yenimahalle de GİMAT, OSTİM, ATİSAN gibi Ankara'da ticaretin yoğun olarak yaşandığı bir ilçemizdir. Çalışmalarını takdir ettiğim Başkan Yaşar'a başarılar diliyor, esnaf kardeşlerimizle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.