Başkan Yaşar: “Batıkent'te hayat var”

Batıkent bölgesindeki Başkent ve Fetih sitelerini ziyaret ederek, site sakinlerinin sıkıntılarını dinleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Batıkent'te hayat var” dedi.

1965 yılında Yenimahalle'ye geldiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yenimahalle'de dostluklar kurdum, komşuluk ve ticaret yaptım. İlçenin sorunlarını anlatılanlardan değil, yaşayarak öğrendim“ dedi. Yaşar, “Göreve geldiğimiz günden beri siyaseti belediyeye sokmadık. Çünkü bizim düşüncemize göre belediyeler yaptıkları işlerle konuşur, siyasetle değil. 2009 yılından günümüze kadar Yenimahalle'de kimseyi ötekileştirmeden, her vatandaşın sıkıntısını dinleyerek, yetki çerçevemiz içerisinde sorunlarını çözerek hizmet sunduk. Yaptığımız vatandaş odaklı hizmetin sonucu olarak Yenimahalle'yi, Türkiye'nin en çok konuşulan ve projeleri örnek alınan ilçe belediyesi konumuna getirdik” ifadelerini kullandı.

"En büyük sorunumuz işsizlik"

Türkiye'nin en büyük sorununun işsizlik olduğunun altını çizen Başkan Yaşar, “Ülkemizde son dönemde yaşanılan ekonomik sıkıntıların sonucu olarak, istihdam ve işsizlik problemi her geçen gün çoğalıyor. Aileler ve gençlerimiz işsizlik yüzünden büyük bunalım yaşıyor. Elimizden geldiğince gençlerimiz meslekleri doğrultusunda işsiz kalmasın diye projeler ürettik. Özellikle eğitim konusunda gerek YENİMEK kursları gerek Etüd Merkezleri aracılığıyla yüzlerce gencimizi iş sahibi yaptık. Gençlerimiz öğretmenlikten uzak kalmıyor, Yenimahalle'de gençlerin ve çocukların eğitimli, donanımlı yetişmelerini sağlıyor. Bir insana iş vermek, istihdam sağlamak sevapların en büyüğüdür. İlçemizde belediyenin sunduğu bütün hizmetler belediyemizin bünyesinde emek veren işçilerimizin eseridir. Ben sadece ağabeylik yapıyorum” dedi.

"Batıkent'te hayat var"

Batıkent bölgesinin görev süresi boyunca yaşanılabilir bir semt haline getirildiğini belirten Yaşar, "Batıkent'te yaşayan gençlerimiz tüm ihtiyaçları için başka semtlere gitmek zorunda kalıyordu. Bugün sinema, alışveriş, kafeterya, restoran gibi her türlü ihtiyaç için Meydan AVM kullanılıyor. Ayrıca içerisinde bulunan YENİMEK kurs merkezleri ve kütüphanesi ile yüzlerce ilçe sakinine hizmet sunuluyor. Batıkent'te hayat var. Batıkent tüm Ankara'dan göç alan bir bölge haline geldi. Batıkent için daha yapacaklarımız var. Dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.