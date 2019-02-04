Başkan Yaşar, Demetevler ve Şentepe seçim bürolarını açtı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Demetevler ve Şenetepe'de bulunan iki seçim bürosunun açılışını yaptı. Coşkulu katılımın olduğu açılışlarda Yaşar, “Size 2009 yılında ne söz verdiysem tuttum. Karşınıza başım dik olarak çıkıyorum” dedi. Yaşar, Yenimahallelilerin kendisine güvenmesi durumunda, “5 yıl daha Yenimahalle'ye hizmetkâr olacağıma söz veriyorum” dedi.

Demetevler ve Şenetepe'de seçim bürolarının açılışını yapan Başkan Yaşar, “Bu bürolar barışın kardeşliğin bürosudur. Biz Sayın Mansur Yavaş ile bu yola çıkarken kavga için çıkmadık. Vatandaşa hizmet etmek için yola çıktık. Milletin parasını millet için harcamak için çıktık. 10 yıldır yaptığım gibi kimseyi ayrıştırmak için değil, herkesin barış içinde, kardeşlik içinde yaşaması için yola çıktık” dedi.

Siyasetten hiçbir beklentisinin olmadığını ifade eden Yaşar, “Rabbim bana ne istediysem nasip etti. Bugün bana Yenimahalle'yi yönetmeyi nasip etti. Benim sevdam Yenimahalle sevdası, benim sevdam çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımız mutlu olduğu bir kent sevdasıdır” diye konuştu.

Hayatının hiçbir evresinde kavgadan yana olmadığının altını çizen Yaşar, “1963 yılından beri Yenimahalle'de yaşıyorum. Bugün 2 bin 200 kişinin çalıştığı şirketlerin temeli Yenimahalle'de atıldı. Hayatımın hiçbir evresinde kavgadan yana olmadım. İş hayatımda da siyaset hayatımda da kavga etmedim. Belediye başkanı olduktan sonra da kimseyi dışlamadım. Bana oy verdi veya vermedi diye bakmadım. Hangi ırktan olursak olalım, hangi mezhepten olursak olalım. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit yurttaşlarıyız. Biz barış istiyoruz. Ama şunu da buradan söylemek istiyorum. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını bugüne kadar kimseye yedirmedim, bundan sonra da yedirmeyeceğim" dedi.

Yenimahalle Belediyesinin Türkiye'nin en güçlü belediyesi olduğunu söyleyen Yaşar, “2009 yılında söz vermiştim. Yenimahalle'yi Türkiye'de konuşulur bir belediye yapacağım demiştim. Bugün Yenimahalle Belediyesi Türkiye'nin en güçlü belediyesi konumunda bulunuyor. Bunu ben söylemiyorum bunu devletin makamları söylüyor” dedi.

“Benim sevdam Yenimahalle sevdası”

Göreve devam etmesi halinde Yenimahalle'yi daha ileriye taşıyacaklarını belirten Yaşar şöyle konuştu:

“Yenimahalleli çocuklar için, gençler için bir sevdam vardı. Çocukların parklarda cıvıl cıvıl oynamaları için parklar yaptık. Gençlerimiz için spor salonları, yüzme havuzları, etüt merkezleri, kütüphaneler yaptık. Gençlerimiz kötü alışkanlıkların pençesinden söküp aldık. Kadınlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için kurslar yaptık. Ankara'da en donanımlı kültür merkezlerini Ankara'ya kazandırdık. 33 sağlık ocağı yaptık. Cami de yaptık, cemevi de yaptık. 31 Mart'ta bana görev verirseniz çocuklar için, gençler için, kadınlar için daha yapacaklarımız var.”

“Hayatım boyunca doğrudan şaşmadım” diyen Yaşar, “Beni tanıyorsunuz ailemi tanıyorsunuz. Bugüne kadar hep doğruları söyledim. Siyaset yapmak için belediye başkanı olmadım. Kapıdan içeri siyaseti sokmadım. Herkesi Allah'ın yarattığı bir varlık olarak gördüm. Benim ailemi sorun, beni sorun eğer yanlış adamsam sakın bana oy vermeyin. Doğru adamsam sözümü tutuyorsam ben kendimi size emanet ediyorum. Ben sizler için yollara düştüm. İnşallah bu seçimler Türkiye için hayırlara vesile olur” diye konuştu.