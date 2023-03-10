Başkan Yaşar, Demetevler'deki deprem riskine dikkat çekti

Ankara ve çevresinde yaşanabilecek bir deprem felaketiyle, Demetevler mevkiinde büyük bir facia yaşanabileceğine dikkat çeken Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Bahse konu olan dönüşümü devlet, Büyükşehir ve İlçe Belediyesi olarak vatandaşlarla birlikte iş birliği içinde gerçekleştirmek zorundayız" dedi.

Ankara Konağı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Ankara'nın Yumuşak Karnı Demetevler" ve "Demetevler'de Domino Etkisi" başlıkları altında açıklamalarda bulundu. Yaşanabilecek bir depremin yaklaşık 180 bin vatandaşı doğrudan etkileyebileceğine dikkat çeken Yaşar, 7 mahallede acil bir dönüşüm gerektiğini vurguladı. Bölge için çözüm üretilmesi gerektiğini belirten Yaşar, nüfusun azaltılabilmesi için Demetevler'e yakın bir rezerv alan oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

"Mevcut yoğunluğunun azaltılması gerekiyor"

Bahse konu olan bölge hakkında bilgiler veren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Türkiye bir deprem bölgesi ve biz de bu gerçekle yüzleşmek zorundayız. Son günlerde deprem ve yer hareketleri konusunda uzman bilim adamlarımız Ankara'yla ilgili açıklamalarda bulunmaya başladılar. Ankara'nın yumuşak karnı olan Demetevler bölgesi, Yenimahalle sınırları içinde yer alıyor. Bahse konu olan ve acil bir dönüşüm gereken bölge 7 mahalleden oluşuyor. Bu bölge; barındırdığı konut sayısı, nüfus ve ticari bilimler nedeniyle parça parça dönüşüme girecek ve sadece yerinde dönüşüm sağlayabilecek bir bölge değildir. Demetevler'in en yakın çevresinde bulunan alanlarla birlikte değerlendirilerek rezerv alanlar oluşturulup mevcut yoğunluğunun azaltılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"İş birliği içinde gerçekleştirmek zorundayız"

Özel bir yasa çıkartılarak bölgede acil bir dönüşüm başlatılması için çağrıda bulunan Yaşar, "Buradaki yoğunluk ve dönüşüm projesinin zorluğundan kaynaklı olarak, tıpkı 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Kanunu ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu gibi özel bir yasa getirilmesi gereği ortadadır. 7 mahallede eski ve yıpranmış binaların sayısı çok fazla. Binalar çok yüksek ve bitişik nizamda yapılmış, sokaklar çok dar. Bahse konu olan dönüşümü devlet, Büyükşehir ve İlçe Belediyesi olarak vatandaşlarla birlikte iş birliği içinde gerçekleştirmek zorundayız. Gerek vatandaşların, gerek sivil toplum kuruluşlarının gerekse Yenimahalle Belediyesi olarak isteğimiz bu konunun siyaset üstü tutularak hızlıca çözüm üretilmesi ve muhtemel bir deprem felaketinden vatandaşlarımızın korunmasıdır. Demetevler'deki yapıların dönüştürülmesi ve bölgedeki nüfusun azaltılması için bölgenin yarısının boşaltılması gerekmektedir. Taşınacak alanın da Demetevler bölgesine yakın olması gerekmektedir. Ben yerel bir yönetici olarak 14 yıldır aynı noktadayım. Arzum, bir an önce kalıcı bir çözüm üretilmesi ve tüm gücümüzle destek olmaya hazırız" diye konuştu.