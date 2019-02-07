Başkan Yaşar Erzurumlularla bir araya geldi

Erzurumluların geniş katılım gösterdiği programda Yaşar, “Yenimahalle'de yaşayan Erzurumlularla komşuluk, arkadaşlık ve ticaret yaptım. Onlardan her zaman dostluk gördüm” dedi.

Yenimahalle Belediyesi tarafından 2016 yılında açılışı yapılan dernek binasında Erzurumlularla buluşan Başkan Yaşar “ Göreve geldiğimiz zaman verdiğimiz sözlerden biri de Erzurumluların birlik ve beraberliğinin sağlanması, akrabalık ilişkilerinin devamlılığı ve kültürel birikimlerin genç nesillere aktarılması için bir dernek binası kazandırmaktı. Dernek binasını yaptık, Erzurumlulara teslim ettik. İnsanlar burada bir arada oluyor, arkadaşlık dostluk ilişkisi kuruyor. Bizim de amacımız ilçemizin tümünde bunu gerçekleştirmek. Çünkü biz Yenimahalle'de bir aileyiz” dedi.

“Kimseyi kapımdan geri çevirmedim”

“Ben siyasette sol veya sağ gelenekten gelmiyorum. Cumhuriyetin kuruluş felsefesi olan eşit yurttaşlık kavramına inanıyorum. 10 yıldır Yenimahalle'de bu bilinçle çalışıyor, vatandaşlarımıza hizmet ediyorum. Herkese kapım açık. Kimseyi kapımdan geri çevirmedim. Elimizden geldikçe, yetki çerçevesi içerisinde vatandaşlarımızın sıkıntılarını çözmek için uğraş verdik. Devletin yetkili kurumları ile uyum içerisinde çalışarak, Yenimahalle'yi Türkiye'nin en güçlü ilçe belediyesi konumuna getirdik. Aylarca süren alt yapı, eğitim, kültür, sanat ve birçok alanda yapılan incelemeler neticesinde, TSE'nin vermiş olduğu İSO 9000 belgesi ile ilçemizin gelişimini ve yapılan çalışmaların ilçeye kazandırdığı değeri ispatladık” şeklinde konuştu.

“Yenimahalle benimle büyüdü”

Bu başarının altında, ilçeyi tanımanın ve insanları siyasi görüşü yüzünden ayırt etmemenin yattığının altını çizen Yaşar “Yenimahalle benimle büyüdü. İlçeyi iyi bilmem ve insanları tanımam, başarımızın anahtarıdır. 2009 yılındaki Yahyalar ve Şentepe ile 2019 yılının farkını vicdanınızda tartın. Hiçbir mahalleyi ayırt etmedim. Ben hayat felsefemde şuna inanıyorum; nereden geldiğimizi bilmezsek, nereye gideceğimizi bilemeyiz. Geçmişte kendi yaşadığım sıkıntıları, bir yerel yönetici olarak ilçe sakinlerine yaşatmamaya özen gösteriyorum” ifadelerinde bulundu.