Başkan Yaşar, Genç Girişim Yönetişim Derneğinin yılbaşı etkinliğine katıldı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Genç Girişim Yönetişim Derneği (GGYD) tarafından Sheraton Ankara Hotel'de düzenlenen yılbaşı etkinliğine katıldı.

Etkinliğe Başkan Yaşar'ın yanı sıra Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak, Genç Girişim Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı M. Nezih Allıoğlu ve çok sayıda iş adamı katıldı. Ankara'da birçok sektörde faaliyet gösteren iş adamlarının katıldığı gecede, GGYD üyeleri plaketlerini Yenimahalle Belediye BaşkanıYaşar'ın elinden aldı.

Türkiye'de ekonomik olarak sıkıntılı bir sürecin yaşandığının ve bu durumdan sanayici, esnaf ve iş insanlarının büyük oranda etkilendiğinin altını çizen Başkan Yaşar, ”Ekonomik olarak zor süreçler yaşamaktayız ve sizlerin bu dönemde büyük zorluklar yaşadığınızın farkındayım. İstihdamın sağlanması ve üretimin arttırılması açısından iş adamlarına büyük görevler düşüyor. Devletimizin yetkili kurumları, sanayicisi ve esnafı, yerel yöneticileri birlikte mücadele ederek, kaynaklarımızı mantıklı ve israf etmeden kullanarak, ortak çalışma yürütülmesi gerekmektedir. Türkiye'nin ayakta durması ve gelişebilmesi için üretmeye ve uyum içerisinde çalışmaya mecburuz. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyor, birçok sektörde faaliyet gösteren ve ülkeye hizmet eden sanayi ve iş insanlarıyla bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

Kentini ve ülkesini düşünerek kurulduğu günden bu yana onlarca sosyal sorumluluk projesine imza atan, istihdam sağlayarak Türkiye'nin gelişimine katkıda bulunan iş insanlarından oluşan derneğin her geçen gün gelişerek yeni projeler ürettiğini belirten GGYD Başkanı M. Nezih Allıoğlu ise, ”Dernek olarak ürettiğimiz sosyal sorumluluk projelerinde yerel yönetimler ve üniversitelerle iş birliği içerisindeyiz. Bu bağlamda bize her zaman destek olan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a teşekkür ediyor, yapacağı hizmetlerde başarılar diliyorum” diyerek Başkan Yaşar'a teşekkür plaketini takdim etti.