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Başkan Yaşar, Gümüşhaneli iş adamlarıyla buluştu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Gümüşhaneli İş Adamları ve Girişimcileri Derneğinin (GİAD) geleneksel olarak 10.

'sunu düzenlediği kahvaltıda sanayici ve iş adamlarıyla bir araya geldi.


Yenimahalle Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen kahvaltıya, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Erhan Aras, Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) Başkanı Hamdi Arslan, Gümüşhaneli İş Adamları ve Girişimcileri Derneği (GİAD) Başkanı Erdal Kurt, çok sayıda iş adamı ve STK temsilcisi katıldı.


Göreve geldiği günden beri ilçe genelinde birlik ve beraberliğin sağlanması için hemşehricilik bilincine büyük önem verdiğinin altını çizen Başkan Yaşar, "10 yıldır kimseyi ötekileştirmeden, benden senden ayrımı yapmadan, yetki alanımızın içerisinde bulunan her konuda vatandaşlarımıza eşit hizmet götürüyoruz. Şehrimizde kurulmuş olan hemşehri derneklerine, sanayici ve iş adamlarına, sivil toplum kuruluşlarına destek veriyoruz. Ülke olarak ekonomik açıdan zor günler geçiriyoruz. Esnaf ve sanayicinin zor durumda olduğunun bilincindeyiz. Yaşadığımız bu krizi kabul ederek, devletin kurumları, iş adamları, vatandaşı birlikte mücadele edip, birlikte çalışmalıyız. Öncelikle yapılması gereken israfın önüne geçilmesi ve kaynakların verimli kullanılmasıdır. 2009 yılından beri Yenimahalle'de ilçe sakinlerinin huzurunu ve mutluluğunu düşünerek, ilçemize fayda sağlayacak ve değer katacak projelere imza attık. Devletimizin bütün kurumlarıyla uyum içerisinde çalışıyoruz. Genel idare ile yerel idarelerin uyum içerinse çalışması, vatandaşa kaliteli ve zamanında hizmet olarak yansımaktadır” dedi.



GİAD'tan Başkan Yaşar'a teşekkür


GİAD bünyesinde yüzlerce sosyal faaliyet gerçekleştirerek, binlerce insanla işbirliği içerisinde çalışıldığını belirten Dernek Başkanı Erdal Kurt, ”Yenimahalle'de yaşayan bir vatandaş olarak ilçeye kazandırılan projeleri takdir ediyor, bizlere verdiği destek ve herkese eşit hizmet sunan bir belediye başkanı olduğu için Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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