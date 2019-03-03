Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Yakacık Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Başkan Yaşar, "Kin ve nefret dili kimseye yarar sağlamaz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yakacık Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşurken, mahalle sakinlerine seslenen Yaşar, "Size ne söz verdiysem tutmanın rahatlığıyla karşınıza çıkıyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin bir yerel seçme gittiğini ifade eden Yaşar, "Arkadaşlar bir yerel seçim yapacağız. Belediye başkanlarını, meclis üyelerini ve muhtarları seçeceğiz. Sizlere kim daha iyi hizmet getirecekse o göreve gelecek. Seçim sonucunda kazananda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacak, kaybedende Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacak. Sizler hepimizi dinleyeceksiniz sonunda bir metrekarelik alanda oyunuzu vereceksiniz” dedi.

"Kin ve nefret kimseye yarar sağlamaz”

Hayatının hiçbir döneminde kavgadan yana olmadığını ifade eden Yaşar, “Televizyonlara bakınca her şeyden anlayan yorumcular bir tablo çiziyorlar. Bu tablo gerçek Türkiye manzarası değil. Bu ülkede kin ve nefret dili kimseye fayda sağlamadı. Hepimiz birbirimize saygı duymalıyız. Farklılıklar bizim zenginliklerimiz kimsenin bizi bölmesine izin vermemeliyiz. Demokrasi şöleni içinde bu seçimleri gerçekleştirmeliyiz. Size kim daha iyi hizmet verecekse onu seçmelisiniz. Bu seçimin sonucunda beka sorunu falan olmayacaktır. Eğer böyle bir sorun olursa biz Mansur Yavaş ile birlikte en önden gidenler oluruz kimse merak etmesin. Hepiniz beni tanıyorsunuz. Ben eğer doğru insansam bana sahip çıkın. Bende sizin hizmetkârınız olmaya devam edeyim” diye konuştu.