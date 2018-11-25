Başkan Yaşar, öğretmenleri yalnız bırakmadı

Yenimahalle'de 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sabah kahvaltı sofrasında emekli öğretmenlerle güne başlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, tüm gün süren etkinliklerin ardından belediye bünyesinde istihdam edilen 650'ye yakın öğretmeni akşam yemeğinde ağırladı.

Günün ilk saatlerinde İvriz Öğretmen Okulu Mezunları Derneği Başkanı Hüsnü Yıldırımer'in ev sahipliğinde Ankara Konağı'nda düzenlenen kahvaltıda emekli öğretmenlerle bir araya gelen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Geleceğimizi şekillendiren, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştiren tüm fedakar öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal ve vefat eden tüm öğretmenlerimizi de saygı ve minnetle anıyorum. Başöğretmenimiz Atatürk, toplumdaki okuma yazma oranının yükselmesi ile ancak, eğitimli nesillerin cumhuriyete sahip çıkabileceği anlayışıyla öğretmenlere büyük önem vermiştir. Cumhuriyet öğretmenlerini, yeni nesilleri yetiştirmekle görevlendirmiştir” dedi.

Yaşar, kahvaltının ardından Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Yenimahalle Kent Konseyi Başkanı Atilla Çınar, Yenimahalle Dostları Derneği (YenDer) Başkanı Taner Başacar ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Ragıp Tüzün Parkı'na başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenler adına Çınar ağacı dikti.

LADER'li öğretmenler Yenimahalle'de

Başkan Yaşar, Ladik Akpınar Mezunları Dayanışma ve Kültür Derneği (LADER) Yönetimi ile dernek üyesi emekli öğretmenleri de belediyenin İlkadım Salonu'nda buluşturdu. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in de katıldığı Öğretmenler Günü yemeğinde; 1967-68 mezunları mandolin korosunun çaldığı Öğretmen Okulları Marşı'nı tüm konuklar hep bir ağızdan söyledi.

Belediye çalışanı 650 öğretmen yemekte bir araya geldi

Gün boyu etkinliklere katılan Başkan Yaşar son olarak, belediye bünyesinde eğitim veren anaokulu, etüt merkezi, spor ve YENİMEK'lerde çalışan yaklaşık 650 öğretmenini yemekte ağırladı. Meydan AVM Lamode Düğün Salonu'ndaki etkinlikte keyifli bir akşam yemeği yiyen öğretmenler, çalınan müziklerle doyasıya dans edip eğlendi.

“Öğretmenlik kutsal bir meslektir”

Gecede öğretmenlere hitap eden Başkan Yaşar, "Öğretmenlik kutsal bir meslektir. Sizler geleceğimizin planlayıcılarısınız. Sizin yetiştirdiğiniz bu çocuklar ileride ülkemizin barış ve huzuru dolu günler görmesinde söz sahibi olacaklar. 10 yıldır Yenimahalle'deki tüm okullarımızı özel okulların seviyesine çıkarabilmek için belediye olarak seferber olduk. Okul öncesi eğitim de bizim işimiz değil, öyle olmasına rağmen bugün ilçemize 10 adet kreş yaptık, 2 binden fazla öğrencimizi geleceğe hazırlıyoruz. Kütüphanemiz yoktu, bugün 10'a yakın bölgemizde etüt merkezlerimiz ve kütüphanelerimiz var. Belediye bünyemizde 650 eğitmene istihdam sağlıyoruz. Zamanında okuma fırsatı bulamamış yurttaşlarımıza okuma-yazma kursları vermeye devam ediyoruz. Eğitime destek vermek geleceğe, barışa sevgiye, üretime, adaletli bir ülkenin yapılaşmasına destek vermektir. Aydınlık bir Türkiye için emek veren tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun” dedi.

Sevilen sanatçılar Aysel Yakupoğlu, Ersin Perçin ve Evren Çelik'in söylediği şarkı ve türkülerle renklenen programın sonunda; Başkan Yaşar, tüm öğretmenler adına YENİMEK öğretmenlerinden Münevver Kara'ya çiçek vererek Öğretmenler Günü pastasını kesti.