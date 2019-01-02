Başkan Yaşar, Özpetek 7 sakinleri ile bir araya geldi

Vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Başkan Yaşar, site yönetimi ve KentKoop Mahallesi Muhtarı Şükran Ayaz ile birlikte sohbet etti.

Göreve geldiği günden beri Yenimahalle sınırları içerisinde bulunan bütün mahallelere eşit hizmet götürülerek, vatandaşların sorunlarına yetki çerçevesi içerisinde çözüm arandığını belirten Başkan Yaşar, “Yenimahalle'de hiçbir vatandaşımızın siyasi görüşüne, mezhebine, ırkına bakmadan, her ilçe sakinin görüşüne saygı duyarak bütün mahallelerimize eşit hizmet götürdük. Ben cumhuriyetin kuruluş felsefesi olan eşit yurttaşlık bilincine inanıyorum ve 10 yıldır bu düşünceyle çalışıyorum. Göreve geldiğimizde kültürel ve sosyal alanlarda Batıkent atıl konumdaydı. Batıkent sakinleri tüm ihtiyaçları için çevre ilçelere gitmek durumundaydı. Bugün Batıkent kendi başına merkez konumda bulunmaktadır. Eğitim, kültür ve sanat konusunda ilçe sakinlerimizin faydalanması için kültür ve kurs merkezlerini her mahalleye olduğu gibi Batıkent'e de kazandırdık. Meydan AVM'de açılan kütüphanemiz ve kurs merkezlerimizden yüzlerce Batıkentli faydalanıyor. Gençlerimiz başka ilçelere gitmiyor Meydan'da buluşuyor. Eğitimden sanata, sosyal projelerden spor merkezlerine projelerimiz hız kesmeden devam edecek. Yenimahallelinin huzuru ve mutluluğu için çalışıyoruz” dedi.

Site sakinlerinden Yaşar'a teşekkür

Sitelerine yapmış olduğu ziyaretten dolayı Başkan Yaşar'a teşekkür eden site sakinleri, “Yenimahalle'de ve Batıkent'te Başkanımızın göreve geldiği günden beri çok şey değişti. Yapılan çalışmalar ve vatandaş odaklı hizmetler bizleri mutlu ediyor” şeklinde konuştu.