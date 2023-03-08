Başkan Yaşar şampiyonları ağırladı

Sporun birçok branşında ulusal ve uluslararası müsabakalarda aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiren Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, son olarak Kick Boks Türkiye Şampiyonası'ndan da madalya ile döndü.

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonaya üç sporcu ile katılan Yenimahalle Belediyesi sporcuları, şampiyonaya damga vurarak 1 altın ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu.

Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde birçok ilden 8 bin sporcunun ter döktüğü turnuvada, Yenimahalle'nin demir yumrukları Yaşar Tuğ 81 kiloda Genç Erkek Lowkick kategorisinde Türkiye birinciliğini ve Ceyda Pınar Şahin 48 kiloda Büyük Kadın Lowkick kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü kazandı.

"Sporcularımız başarıdan başarıya koşuyor"

Türkiye şampiyonluğunu kazanarak altın madalyanın sahibi olan Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü senkronize buz pateni Takımı ve kick boks sporcularını makamında ağırlayarak sporcuların sevincine ortak olan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yenimahalle Belediyesi olarak sporun her branşına destek veriyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durup spora ve sanata yönelmesi amacıyla birbirinden farklı branşlarda eğitim veriyoruz. Çocuklarımızın genç yaşta böylesine anlamlı başarılar elde etmesi bizleri gururlandırıyor. Yenimahalle'de gençlerin başarısı için çalışıyoruz. Spor kulübümüz birçok branşta bünyesinde barındırdığı ve yetiştirdiği sporcularla uluslararası ve ulusal şampiyonalarda başarıdan başarıya koşuyor. Yenimahalle'de spora, kültüre ve sanata sunduğumuz katkı aralıksız sürecek" dedi.