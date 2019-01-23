Başkan Yaşar Serhat'ta Pusatlılarla buluştu

Köylülerin yoğun ilgi gösterdiği Yaşar, “Sizin içinizden biriyim. 56 yıldır Yenimahalleliyim. 10 yılda yaptıklarım da, Serhat Mahallesi de ortada. Komşunuz, eşiniz, dostunuz çevrenizde beni tanıyan birileri muhakkak vardır. Beni sorun ve ona göre karar verin” dedi.

Kayseri Pusatlı Köyü Derneğini ziyaret eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “İlçemiz bugün yaptıklarımızla Türkiye'de konuşulan, yatırımları ve sosyal belediyecilik çalışmaları örnek bir ilçedir. Ama Yenimahalle'de asıl yaptığımız şey birleştirici olmaktır. Kaybolan komşuluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmektir. Ben belediye başkanı olarak buna örnek olmak için elimden geleni yaptım. Kimseyi dini, dili, ırkı, mezhebi sebebiyle ayırmadım. Cami de yaptım, cemevi de yaptım. Bana oy verdi, vermedi demedim, her mahalleye eşit hizmet götürdüm. Makam odamın kapısına gelip de geri dönen hiçbir vatandaşımız olmadı” diye konuştu.

Yenimahalle Belediyesi olarak tüm kurumlarla uyum içinde çalıştıklarını belirten Yaşar, “Kurumlar arası uyum içinde çalışmak Yenimahalle'ye huzur ve barışı getirdi. Çünkü bizim kavgamızın faturasını sizler ödüyorsunuz. Kütahya Dumlupınar'a bir misafirhane ve sosyal tesis yaptık, teslim ettik. Oradaki belediye MHP'liydi, banane demedim. Diyemem çünkü o topraklar bu ülke için çok önemli. Ben bu ülkenin ne zorluklarla kurtarıldığını, cumhuriyetin nasıl kurulduğunu en iyi bilenlerdenim. Bugüne kadar nasıl birlik içinde yaşadıysak bundan sonra da öyle olacak. Farklılıklarımızı zenginlik sayarak bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz. Benim sevdam halk sevdası, benim sevdam Yenimahalle sevdası. Benim sevdam laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti sevdası” dedi.