Başkan Yaşar, Tokatlılarla buluştu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 33 yıldır Ankara'da faaliyet gösteren Tokat Vakfı'nın geleneksel kahvaltısına katıldı.

Vakıf Başkanı Hacı Mustafa İpek'in ev sahipliğinde Balgat'ta düzenlenen kahvaltı, Maltepe Camisi İmamı Mustafa Demir'in okuduğu Kuran-ı Kerim ve Çankaya Müftüsü Ali Gülden'in dualarıyla başladı.

Kahvaltıda Tokatlı vatandaşlarla uzun uzun sohbet eden Başkan Fethi Yaşar hemşeri derneklerinin önemine değinerek, “Göreve geldiğim günden beri gücüm yettiği kadar hemşeri derneklerini ziyaret ediyorum, onlarla bir araya geliyorum, ihtiyaçlarını soruyorum. Hemşeri derneklerini önemsiyorum. Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu kamplaşmaya karşı en büyük tutkal hemşeri dernekleridir. Sizler hem geleneğinizi yaşatacaksınız, hem doğduğunuz toprakların sorunlarıyla ilgileneceksiniz, hem de doyduğumuz toprak olan Gazi Mustafa Kemal'in bize emanet ettiği Cumhuriyetin başkenti Ankara'nın sorunlarına eğileceksiniz. Burada yaşayan sizlersiniz, siz yaşadığınız kentten mutlu olursanız biz de başarılı olmuşuz demektir. Kapım sizlere sonuna kadar açık” dedi.

Tokatlılardan Yaşar'a teşekkür

Vakıf Başkanı Hacı Mustafa İpek de Tokat Vakfı'nın Başkent'in en eski ve köklü sivil toplum örgütlerinden bir olduğunu söyleyerek vakıf çalışmaları hakkında hemşerilerine bilgi verdi. İpek, hemşeri derneklerini yalnız bırakmayan Başkan Yaşar'a destek ve katılımı için Tokatlılar adına teşekkür etti.